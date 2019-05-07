Bingöl’de suç oranları azaldı

Bingöl’ün ülke genelinde yapılan istatistik çalışmalarda kişilere karşı işlenen suçların en az olduğu iller arasında 6’ıncısırada yer aldığı bildirildi.

Bingöl İl Emniyet Müdürlüğü tarafından2018 ve 2019’un ilk 4 aylık verileri açıklandı.

Açıklamada, “ İlimizde 2018 yılında kişilere karşı işlenen suçlarda aydınlatma oranının yüzde 98,25 iken 2019 yılında yüzde 98,44 olduğu, kişilere karşı işlenen suçlarda yüzde 18,15 oranında azalış olmuştur. Mal varlığına karşı işlenen suçlarda 2018 yılında aydınlatma oranın yüzde 72,44 iken 2019 yılında yüzde 76,80 olduğu mala karşı işlenen suçlarda 2018 yılına göre 2019 yılında yüzde 13,78 oranında azalış oldu. Personelimizin duyarlı, etkili ve gayretli çalışmaları sayesinde ülke genelinde yapılan istatistik çalışmaların kıyaslanmasında asayiş olaylarındaki kişilere karşı işlenen suçlarda ilimizin diğer iller arasında 100 bin kişiye düşen olay sayısında azalış göstererek ülke genelinde 6. sırada olduğu belirlenmişti.Önleyici hizmetlerin etkin ve verimli kullanılması neticesinde mal varlığına karşı işlenen suçlarda geçmiş yıllara göre gözle görülür azalış olduğu, ülke geneli asayiş olaylarındaki aydınlatma oranlarında ise ilimizin ülke genelinde 15. sırada olduğu tespit edilmiştir” denildi.