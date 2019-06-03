Bingöl’de silahlı yaralama
Bingöl’de 40 yaşındaki bir kadınsilahla vurularak yaralandı.03 Haziran 2019 Pazartesi 22:18
Bingöl’de 40 yaşındaki bir kadınsilahla vurularak yaralandı.
Olay, Adaklı ilçesine bağlı Kaynakdüzü Köyü Karakoç mezrasında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre,Ş.Ş. (40) ,başından vurulmuş şekilde bulundu. Yaralı kadını gören yakınları sağlık ekiplerine haber verirken, midibüsle ambulansa yetiştirdi. Ambulansa alınan yaralı kadın, Bingöl Devlet Hastanesi’nde kaldırılarak ameliyata alındı.
Kadının durumunun ağır olduğu öğrenilirken, jandarma ekipleri olay hakkında geniş çaplı soruşturma başlattı.
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