0553 313 94 23

Bingöl’de şehit 33 er törenle anıldı

Bingöl’de terör örgütü PKK tarafından 26 yıl önce şehit edilen 33 asker törenle anıldı.

24 Mayıs 2019 Cuma 17:28
Bingöl’de şehit 33 er törenle anıldı

Bingöl’de terör örgütü PKK tarafından 26 yıl önce şehit edilen 33 asker törenle anıldı.


Bingöl-Elazığ karayolunun Bilaloğlu köyü mevkiinde 24 Mayıs 1993’te terör örgütü PKK’lı teröristler tarafından şehit edilen 33 eri anmak için Anıttepe’de tören düzenlendi. Anıttepe’de çelenk sunmayla başlayan törendeKur’an-ı Kerim okunarak dua edildi. Törende 33 askerin temsili mezarları ziyaret edilerek, karanfil bırakıldı. Törene Vali Kadir Ekinci, Bingöl Belediye Başkanı Erdal Arıkan, kurum amirleri,vatandaşlar, emniyet ve askeri personel katıldı. Törende konuşan Bingöl Şehit Aileleri, Gazileri ve İnsan Hakları Derneği Başkanı Naim Tan, "Terörün tüm vahşetiyle yaşandığı daha adı konmamış kundaktaki bebeklerin acımasızca öldürüldüğü günlerdi. İnsanlıktan nasiplenmeyen hain, alçak terör örgütü katliam ve hainlerine bir yenisini eklemek için özellikle Bingöl-Elazığ Karayolunu seçmişlerdi. Çünkü Bingöl halkı o dönemde tüm baskılara boyun eğmeyerek her zaman terör örgütü ve siyasi uzantılarına karşı dik durmuş ve destek vermemiştir. Her zaman da devletimizin yanında yer almıştır” ifadelerini kullandı.



“Türk milleti, özgür olmasını aziz şehitlerimize borçludur”


Piyade Binbaşı Oğuz Karpuz ise, “Vatanını, bayrağını ve vatandaşların canını korumak için, sevdiklerinin davullarla, zurnalarla ellerine kına yakarak kutsal vatani görevini yapmak üzere yurdun dört bir yanından askere uğurladığı mert, yiğit, fedakar ama silahsız 33 erimiz bu bölgede şehit edilmiştir. Değerli şehit aileleri, en değerli varlığınız olan sevgili yavrularınızı kaybetmekten dolayı duyduğunuz acıyı, bizlerde kalplerimizde en derinden hissediyoruz. Aziz vatanın bölünmez bütünlüğü uğruna çocuğunu şehit vermekten daha kutsal bir duygu olamaz. Türk milleti, özgür olmasını aziz şehitlerimize borçludur” diye konuştu.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 24 Mayıs 2019 Cuma 17:28
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Isparta'daki FETÖ/PDY operasyonu
    1. Isparta'daki FETÖ/PDY operasyonu
    2. Ölü bulunan asker toprağa verildi
    3. Barçin, “Personel maaşlarını..
    4. Kula-Salihli Jeoparkı için ’Alan..
    5. Suda indirim tamam, borçlanmaya onay..
    6. Esenyurt’ta kahveye silahlı saldırı: 1..
    7. Kaynarca’da TÜBİTAK Bilim Fuarı yoğun..
    8. EPDK’dan "kar marjı" açıklaması
    9. Jandarmadan ihtiyaç sahibi ailelere..
    10. Şampiyon Galatasaray Sivas’ta
    11. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, genç..
    12. Nişancı son yolculuğuna uğurlandı
    13. Kız arkadaşından ayrılıp köprüye çıktı..
    14. Kod adı kullanan sahte kimlikli..
    15. 2 kişiyi öldürdüğü gerekçesiyle..
    16. Develi’ye bir müjde daha
    17. Zarif ve Khan İslamabad’da görüştü
    18. Korkunç olay! Plastik öğütücüsünün..
    19. DOB sanatseverlerin karşısına yaz..
    20. Kilis'te uyuşturucu operasyonu
    21. Hatay’da buğday hasadı başladı
    22. Bakan Soylu'dan, Kağıthane'de esnaf..
    23. Yüksek fiyatlar halkı üretime itti!
    24. Uzuntarla Kültür Merkezi’nde..
    25. Ay çiçeği üreticisine 2 milyon 287 bin..
    26. Yangını söndürmek isterken dumandan..
    27. Ampute Futbol Şampiyonlar Ligi
    28. Denizli’de 26 gazi ve gazi yakını..
    29. HDP ve DBP’li eski ve yeni başkanlar..
    30. Bursa'dan hava kargoyla ihracat hizmeti
    Metin Külünk'ün başlattığı 'İstanbul Hareket'i büyüyor
    Metin Külünk'ün başlattığı 'İstanbul Hareket'i büyüyor
    FETÖ’cü Hakan Şükür yine tehdit etti! “Kayıt altına alıyoruz”
    FETÖ’cü Hakan Şükür yine tehdit etti! “Kayıt altına alıyoruz”
    Türkiye'nin stratejik projesini engellemek için para yağdırmışlar
    Türkiye'nin stratejik projesini engellemek için para yağdırmışlar
    Bakanlık duyurdu! 1500 yıl yetecek rezerv bulundu
    Bakanlık duyurdu! 1500 yıl yetecek rezerv bulundu
    Türkiye ile Çin arasında dev anlaşma!
    Türkiye ile Çin arasında dev anlaşma!

    Günün Karikatürü

    24 Mayıs 2019
    Saadet Partisi 23 Haziran seçimlerine neden giriyor? İstanbul adayı açıkladı
    Saadet Partisi 23 Haziran seçimlerine neden giriyor? İstanbul adayı açıkladı
    Kriz büyüyor! 'ABD bunu bilsin' deyip resti çekti
    Kriz büyüyor! 'ABD bunu bilsin' deyip resti çekti