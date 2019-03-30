0553 313 94 23

Bingöl’de seçim güvenliği toplantısı

Bingöl’de seçimgüvenliği toplantısı yapıldı.

30 Mart 2019 Cumartesi 17:59
Bingöl’de seçim güvenliği toplantısı

Bingöl’de seçimgüvenliği toplantısı yapıldı.


31 Mart‘Mahalli İdareler Seçimi’ nedeniyle Vali Kadir Ekinci başkanlığında Seçim Güvenliği Toplantısı gerçekleştirildi.İl Özel İdaresi’nde yapılan toplantıya Vali Ekinci’nin yanı sıra İl Jandarma Komutanı Albay Mevlüt Dirim, İl Emniyet Müdürü Metin Akay, Adalet Komisyonu Başkanı Cahit Gülnar, Vali Yardımcısı Taner Bolat, ilçe kaymakamları ve kurum amirleri katıldı.


Toplantıda konuşan Vali Ekinci, 31 Mart 2019 Mahalli İdareler Genel Seçimlerinin huzur ve güven içinde geçmesi temennisinde bulundu.


Vali Ekinci, “Öncelikle yaptığınız çalışmalardan ve hassasiyetinizden dolayı hepinize teşekkür ediyorum. İlimizdeki son durumları değerlendireceğiz. 31 Mart 2019 Mahalli İdareler Genel Seçimleri kapsamında ilimizde alınan güvenlik tedbirlerini son toplantımız ile sonlandıracağız. Güvenlik birimlerimiz Bingöl’de gerekli yerlerde yeterince tedbir aldılar çok şükür. Ama buna rağmen gergin geçme ihtimali olan yerler varsa buralarda bugünden itibaren takviye kuvvetlerle inşallah daha da yoğun tedbir alacağız. 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimlerinin Bingöl’de herhangi bir olay yaşanmadan geçmesini diliyorum. Bingöl insanı hakikaten bu noktada çok olumlu ve barışçıl bir hava içerisinde ve bu inşallah sandıklara da ve sandık sonrasına da yansıyacaktır. Çünkü sandıklara giderken ciddi bir olay beklemiyoruz ama seçim sonuçlarının açıklanması, oy sayımının yapılması sırasında taşkınlıklar dâhil olmak üzere her şeye azami dikkat gösterilmesi gerekiyor” dedi.


Toplantıda, kent genelinde 777 sandıkta 185 bin 419 seçmenin oy kullanılacağı , seçim günü İl Jandarma Komutanlığından4 bin 81, İl Emniyet Müdürlüğü’den bin 465Personel,elektrik firmasından 112 , İl Sağlık Müdürlüğünden 30 araç, 4 ambulans ve 99 personel, Karayolları 84. Şube Şefliği 16 araç ve 50 personel,İl Özel İdaresi 56 iş makinesiyle 106 personel ve Türk Telekom Bingöl İl Müdürlüğü 34 personel ile görev yapacağı belirtildi.


Öte yandan seçmen azlığı ve köylerin dağınık olması nedeniyle il genelinde 113 sandık ve 10 bin 156 seçmenin taşınması yönünde Yüksek Seçim Kurulu ve İlçe Seçim Kurulu Başkanlıkları tarafından karar alındığı da belirtildi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 30 Mart 2019 Cumartesi 17:59
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Yenişehir yerel seçim 2019 sonuçları | Diyarbakır Yenişehir belediye seçim sonuçları | AK Parti HDP oy oranları
    1. Yenişehir yerel seçim 2019 sonuçları |..
    2. Patenle kayan gencin ayağı otobüsün..
    3. İspanyol aşırı sağına karşı..
    4. Tuzla’da feci kaza: 1 ölü, 5 yaralı
    5. Kayapınar yerel seçi sonuçları 2019 |..
    6. Balıkesirli gençler plajları yaza..
    7. Çorum’da 397 bin 233 seçmen oy..
    8. Ali Koç: "Önce ben elimi taşın altına..
    9. KKTC'de korkunç kaza! 2 ölü 4 yaralı
    10. Bağlar yerel seçi sonuçları 2019..
    11. KONUTDER, Elmas’la yola devam edecek
    12. AK Parti'nin Bağcılar mitingi
    13. Idai Kasırgası'nda ağır bilanço: 746..
    14. Basketbolda maçın ardından
    15. Hakkari'de 25 kilo eroin ele geçirildi
    16. Milli Eğitim Bakanı Selçuk’tan..
    17. Nakliye komisyoncusu, tartıştığı..
    18. YTB destekli "Köprü Akademi" Projesi
    19. Kayıp market işletmecisi ormanda ölü..
    20. Yüksekova’da mezra yoluna çığ düştü
    İmamoğlu darbe başarısız olunca kahrolmuş
    İmamoğlu darbe başarısız olunca kahrolmuş
    Türkiye'de çalınmışlardı... Afrin'den çıktılar!
    Türkiye'de çalınmışlardı... Afrin'den çıktılar!
    ABD merkezli çete döviz kurunu bomba gibi kullanıyor! Seçim saldırısı
    ABD merkezli çete döviz kurunu bomba gibi kullanıyor! Seçim saldırısı
    PKK ile ittifak kuran İP'li kadından AK Partili gence aşağılık hareket!
    PKK ile ittifak kuran İP'li kadından AK Partili gence aşağılık hareket!
    İngiltere'den seçime iki gün kala kara propaganda
    İngiltere'den seçime iki gün kala kara propaganda

    Günün Karikatürü

    30 Mart 2018
    Cumhur’a bir destek de Semra Özal’dan
    Cumhur’a bir destek de Semra Özal’dan
    'Patlıcan ve domatesten medet umanlar hüsrana uğrayacak'
    'Patlıcan ve domatesten medet umanlar hüsrana uğrayacak'