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Bingöl’de ruhsatsız ve kaçak yapılara müdahale

BİNGÖL (İHA) – Bingöl’de ruhsatsız büfeler ve kaçak yapılar, kaldırılmaya devam ediyor.

02 Haziran 2019 Pazar 15:54
Bingöl’de ruhsatsız ve kaçak yapılara müdahale

BİNGÖL (İHA) – Bingöl’de ruhsatsız büfeler ve kaçak yapılar, kaldırılmaya devam ediyor.


Bingöl Belediyesi Basın ve Halkla İlişkiler Koordinatörlüğünden yapılan açıklamada, “ İlimizde ruhsatsız büfeler ile kaçak yapılara kesinlikle müsaade edilmeyecektir. Gerek geçmiş yıllarda gerekse yakın dönemde inşa edilen kaçak yapılar, tespit edilerek yıkılacaktır. Bu hususta hiç kimseye ayrıcalık tanınmayacaktır. Öte yandan daha önce ruhsat alan büfelerin kontrolü sağlanacaktır. Belirlenen metrekare alanı dışında yapılan tüm ek ve uzantılar yıkılacaktır” ifadelerine yer verildi.

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Haber Tarihi: 02 Haziran 2019 Pazar 15:54
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