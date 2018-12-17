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Bingöl'de PKK'lı teröristlere ait 5 odalı sığınak bulundu

Genç ilçesi kırsalında bulunan sığınakta 2 el bombası ile gıda, giysi ve yaşam malzemesi ile çok miktarda örgütsel doküman ve kitap ele geçirildi

17 Aralık 2018 Pazartesi 11:58
Bingöl'de PKK'lı teröristlere ait 5 odalı sığınak bulundu

BİNGÖL (AA) - Bingöl'ün Genç ilçesi kırsalında terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda teröristlere ait 5 odalı sığınakta 2 el bombası ile gıda, giysi ve yaşam malzemesi bulundu.

Valilikten yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığınca Genç ilçesi kırsalında gerçekleştirilen operasyonda PKK'lı teröristlerce kış üslenmesi için hazırlanan 5 odalı sığınak bulunduğu bildirildi.

Sığınakta yapılan aramada 2 el bombası, 9 büyük, 4 küçük tüp, yaklaşık 500 kilogram gıda malzemesi, televizyon, uydu alıcısı, 100 pil, akü, 2 ocak, muhtelif giyim ve yaşam malzemesi ile çok miktarda örgütsel kitap ve doküman ele geçirildiği ifade edilen açıklamada, bölge halkının da desteğiyle huzur ve güvenliğin sağlanması amacıyla il genelinde terör örgütü PKK ile mücadelenin kararlılıkla sürdüğü kaydedildi.

Günün Özeti

Haber Tarihi: 17 Aralık 2018 Pazartesi 11:58
  1. Bingöl
  2. Sığınak
  3. terör operasyonu
  4. Yaşam malzemesi

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