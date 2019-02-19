0553 313 94 23

Bingöl’de PKK operasyonu: 11 gözaltı

Bingöl’de polisin terör örgütü PKK/KCK’ya yönelik düzenlediği operasyonda 11 kişi gözaltına alındı.

19 Şubat 2019 Salı 22:44
Bingöl’de PKK operasyonu: 11 gözaltı

Bingöl’de polisin terör örgütü PKK/KCK’ya yönelik düzenlediği operasyonda 11 kişi gözaltına alındı.


Edinilen bilgiye göre, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde bölücü terör örgütü PKK/KCK’ya yönelik çalışma yapan İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, örgütün gençlik yapılanması Devrimci Gençlik Hareketi( DGH) içerisinde örgütsel faaliyetlere devam ederek örgütün kırsal alanına elaman temin eden, örgüt mensuplarına gıda ve lojistik destek sağlayan, kullandıkları sosyal medya siteleri üzerinden örgütün propagandasını yapan kişileri tespit etti. 11 şüphelinin 2015 yılında Bingöl’de düzenlenen sokak eylemlerinde kullanılmak üzere hazırlanan EYP’lerde de parmak izlerinin olduğu belirlendi. Şüpheliler yapılan eş zamanlı operasyonla gözaltına alındı. Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramada ise 3 adet ruhsatsız av tüfeği, çok sayıda örgütsel doküman ve dijital malzeme ele geçirildi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 19 Şubat 2019 Salı 22:44
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    AK Parti'den bomba reklam filmi! "Düşünüyorsan başkansındır"
    1. AK Parti'den bomba reklam filmi!..
    2. Azerbaycan Eğitim Bakanı Bayramov, YTB..
    3. Ekonomi alanında düzenlemeler içeren..
    4. "Budapeşte Süreci 6. Bakanlar..
    5. TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda..
    6. ABD Kongresinden Trump yönetiminin..
    7. Sivas’taki kazada ağır yaralanan genç..
    8. Belediye başkan adayı adaylık parasını..
    9. Geçici aday listeleri seçim..
    10. Diriliş Ertuğrul hayranlarının..
    11. Geçici aday listeleri seçim..
    12. Fransa, Yahudi düşmanlığına karşı..
    13. İki kişiyi vuran saldırgan..
    14. Cumhurbaşkanı Erdoğan: ”Yeni bir göç..
    15. CHP Çan İlçe BaşkanıAydın’ın ofisine..
    16. Geçici aday listeleri seçim..
    17. Gattuso, Zapata'nın Fenerbahçe'ye..
    18. Yeni atanan öğretmen görev yerine..
    19. Bingöl’de PKK operasyonu: 11 gözaltı
    20. Budapeşte Süreci 6. Bakanlar Konferansı
    21. Altını tahtından eden maden rekor..
    22. Geçici aday listeleri seçim..
    23. Terörden farkı yok! Fransa'da her yıl..
    24. ’Düdüklüde Kıymalı Bamya’ Çankırı’da
    25. Geçici aday listeleri seçim..
    26. "Şimdi de Fırat'ın doğusundaki alanı..
    27. "Hudeyde'den askerlerin çekilmesi..
    28. ABD'ye çok sert tepki: Paralı askerler..
    29. İngiltere, Shamima Begum'u..
    30. Geçici aday listeleri seçim..
    Komünistler şimdi de tehdit etmeye başladı... "Türkiye gemisini batıracağız"
    Komünistler şimdi de tehdit etmeye başladı... "Türkiye gemisini batıracağız"
    Cumhur İttifakı 14 il için kararını verdi!
    Cumhur İttifakı 14 il için kararını verdi!
    Maduro: İnsanlığın geleceğini Türkiye gibi ülkeler belirleyecek
    Maduro: İnsanlığın geleceğini Türkiye gibi ülkeler belirleyecek
    Şok liste ortaya çıktı! Mansur Yavaş seçilirse 20 bin CHP'li işe alınacak
    Şok liste ortaya çıktı! Mansur Yavaş seçilirse 20 bin CHP'li işe alınacak
    Fırsatçıların oyunu ellerinde patladı!
    Fırsatçıların oyunu ellerinde patladı!

    Günün Karikatürü

    20 Şubat 2019
    Şırnak'ta önemli gelişme! AK Parti'yi destekleme kararı aldılar
    Şırnak'ta önemli gelişme! AK Parti'yi destekleme kararı aldılar
    Bin Selman talimat verdi: Hepsini serbest bırakın
    Bin Selman talimat verdi: Hepsini serbest bırakın