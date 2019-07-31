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Bingöl’de park halindeki otomobil küle döndü

Bingöl’de park halindeki otomobilde çıkan ve ormanlık alana sıçrayan yangın, itfaiye tarafından söndürüldü.

31 Temmuz 2019 Çarşamba 21:03
Bingöl’de park halindeki otomobil küle döndü

Bingöl’de park halindeki otomobilde çıkan ve ormanlık alana sıçrayan yangın, itfaiye tarafından söndürüldü. Yangında otomobil tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.


Edinilen bilgiye göre, merkeze bağlı Çavuşlar köyü Vizyon mezrasında park halindeki bir otomobilde henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı bir anda alev aldı. Alevler ardından ormanlık alan sıçradı. Yangını fark eden çevredeki vatandaşlar, durumu jandarmaya ve itfaiyeye bildirdi.


Olay yerine sevk edilen Bingöl Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, yangını kontrol altına alarak söndürdü.


Yangında otomobil tamamen yanarak kullanılmaz hale geldi.

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Haber Tarihi: 31 Temmuz 2019 Çarşamba 21:03
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