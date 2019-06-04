Bingöl’de otomobiller çarpıştı: 5 yaralı Bingöl’de meydana gelen trafik kazasında otomobillerin çarpışması sonucu 1’i ağır 5 kişi yaralandı.

Bingöl’de meydana gelen trafik kazasında otomobillerin çarpışması sonucu 1’i ağır 5 kişi yaralandı.

Kaza, Bingöl-Genç karayolunun 3’üncü kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 34 VKB 52 plakalı otomobille plakası öğrenilemeyen bir otomobili çarpıştı. Kazada, 1’i ağır5 kişi yaralandı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, ambulanslarlaBingöl Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

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