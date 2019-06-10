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Bingöl’de öğrenme şenlikleri düzenlenecek

Bingöl İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından organize edilen öğrenme şenliklerinin 3’üncüsü düzenleneceği bildirildi.

10 Haziran 2019 Pazartesi 16:14
Bingöl’de öğrenme şenlikleri düzenlenecek

Bingöl İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından organize edilen öğrenme şenliklerinin 3’üncüsü düzenleneceği bildirildi.


İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından hayat boyu öğrenme faaliyetlerine katılımı arttırmak amacıyla gerçekleştirilecek olan 3. Öğrenme Şenlikleri, 13 Haziran Perşembe günü Hükümet konağı önünde düzenleneceği belirtildi.


Düzenlenecek şenliklerle ilgili bilgi veren İl Milli Eğitim Müdürü Kadri Engin, “Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü tarafından farklı öğrenim ve yaş seviyesindeki bireylerin istihdam edilebilirliklerini ve sosyo-kültürel gelişimlerini sağlamak amacıyla Türkiye’nin dört bir yanında ‘Öğrenme Şenlikleri´ düzenlenmektedir.Her yaş ve kesimden insanların bilgi, beceri ve yeterliliklerini geliştirmek, öğrenmeye erişimlerini arttırmak hedefiyle planlanan ‘Öğrenme Şenlikleri´nin ilimizde bu yıl 3.sü gerçekleştirilecektir. İnsanlarımızda hayat boyu öğrenme konusunda farkındalık oluşturmak, toplumumuzda öğrenme kültürünü geliştirmek, öğrenme fırsatlarını arttırmak ve bireylerin öğrenmeye erişimlerini sağlamak için bir ortam yaratmayı amaçlıyoruz” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 10 Haziran 2019 Pazartesi 16:14
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