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Bingöl’de Mart ayında yoğun kar yağışı

Meteorolojinin uyardığı kar yağışı Bingöl’ün Karlıova ve Yedisu ilçelerinde etkisini göstermesiyle her iki ilçede de daha önce temizlenen yollar kısa sürede beyaza büründü.

07 Mart 2019 Perşembe 10:33
Bingöl’de Mart ayında yoğun kar yağışı

Meteorolojinin uyardığı kar yağışı Bingöl’ün Karlıova ve Yedisu ilçelerinde etkisini göstermesiyle her iki ilçede de daha önce temizlenen yollar kısa sürede beyaza büründü.


Bir çok ilde olduğu gibi Bingöl’de de bu kış çetin geçiyor. Kış mevsiminin en etkili ve kar yağışlı olduğu ilçeler arasında ise Karlıova ve Yedisu geliyor. Bu kış yer yer 2-3 metre kar oluşan ilçelerin merkezinde belediyeler, köy yollarında ise il özel idare ekipleri yoğun olarak karla mücadele çalışmasıyaptı. En son 4 gün önce etkili olan kar yağışının kesilmesiyle temizlenen yollar bugün tekrar beyaza büründü. Yedisu ve Karlıova ilçeleri sabaha karşı başlayan kar yağışı ile birlikte tekrar beyaza büründü. Sabaha karla uyanan vatandaşlar araçlarını ve iş yerlerinin önünü temizledi.



"Mart kapıdan baktırır sözü gerçek oldu"


Mart ayında kar yağışının kendilerini çok etkilediğini belirten vatandaşlar, baharın gelmesinin de geciktiğini dile getirdi.


Bugün yine karla uyandıklarını ve son 20 yılın en çetin kışını geçirdiklerine değinen vatandaşlar, "Geçtiğimiz yıllarda Mart ayında hiç kar yoktu ama bugün ilçe merkezinde bile belirli bölgelerde 2 metreye yakın kar var. Kışın uzamasıyla ekstra masraflarda çıkıyor. Büyüklerimiz boşa dememişler ’Mart kapıdan baktırır, kazma kürek yaktırır’ diye, gerçek oldu" ifadelerini kullandı.



Meteoroloji, kuvvetli rüzgar ve yağış için uyardı


Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü ise, Elazığ, Malatya, Tunceli, Bingöl ve Adıyaman’da havanın çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, yüksek kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceğinin bildirdi.


Sıcaklıklarında yer yer 3 ile 5 derecelik düşüş tahmin edildiğini aktaran meteoroloji, rüzgarların yağışla birlikte kuzeyli yönlerden orta kuvvette, yer yer kuvvetli esmesinin beklendiğini bildirerekmeydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli olunmasını istedi.

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Haber Tarihi: 07 Mart 2019 Perşembe 10:33
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