Bingöl'de koruculara saldıran şüpheli etkisiz hale getirildi

Valilikten yapılan açıklamaya göre, ilçeye bağlı Yeniyazı köyü bölgesinde görevli güvenlik korucusu timi, şüpheli aracı durdurmak istedi.

"Dur" ihtarına uymayan araçtan ateş açılması sonucu çıkan çatışmada, bir şüpheli etkisiz hale getirildi. Olay yerinden uzaklaşan aracın bulunması için bölgede operasyon başlatıldı.

Bu arada etkisiz hale getirilen şüphelinin kimliğinin tespiti için çalışmalar sürüyor.