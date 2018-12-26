0553 313 94 23

Bingöl'de kış

Bingöl-Erzurum kara yolu kar ve tipi nedeniyle ulaşıma kapatıldı

26 Aralık 2018 Çarşamba 11:55
Bingöl'de kış

BİNGÖL (AA) - Bingöl-Erzurum kara yolunun kar ve tipi nedeniyle ulaşıma kapatıldığı bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Bingöl-Erzurum kara yolu, Çat-Erzurum arasında yoğun kar yağışı ve tipi nedeni ile Karayolları Erzurum Bölge Müdürlüğünce saat 10.00 itibarıyla trafiğe kapatıldı.

Bu arada, kar yağışı ve tipi dolayısıyla Bingöl il genelinde 58 köy yolu ulaşıma kapandı.

Bingöl Valiliği İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Şube Müdürlüğü, 106 personel ve 48 araçla köy yollarının açılması için çalışma yürütüyor.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 26 Aralık 2018 Çarşamba 11:55
  1. Bingöl

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Karadeniz'de kış
    1. Karadeniz'de kış
    2. İstanbul'da polis 21 milyon GBT..
    3. Tunus'ta yeni yılda protestolar..
    4. Süper Lig maçlarını statta izleyenler..
    5. "Türkiye'nin Yıldızları": Mizgin Ay
    6. Kayseri'de DEAŞ operasyonu: 3 gözaltı
    7. Eto'o dünya yıldızını alıp geliyor
    8. Atatürk'ün Ankara'ya gelişinin 99. yıl..
    9. Mehmet Akif Ersoy'un vefatının 82. yılı
    10. TCMB repo ihalesiyle piyasaya yaklaşık..
    11. TCMB repo ihalesiyle piyasaya yaklaşık..
    12. İstanbul merkezli 10 ilde FETÖ..
    13. 9 ilde ByLock operasyonu! 16 kişi..
    14. Japonya ticari balina avcılığını..
    15. Döviz kurları
    16. Emlak beyannamesi için son günler
    17. İmamoğlu'ndan Dalan'a ziyaret
    18. Rekortmen atıcıların gözü zirvede
    19. Çin'de üniversite laboratuvarında..
    20. 1915 Çanakkale Köprüsü'nün dev keson..
    Rusya'dan ortalığı karıştıracak adım: Beni süreç dışına iterseniz...
    Rusya'dan ortalığı karıştıracak adım: Beni süreç dışına iterseniz...
    Ve beklenen açıklama geldi... Ankara'da okullar tatil edildi
    Ve beklenen açıklama geldi... Ankara'da okullar tatil edildi
    Sudan'a Türkiye karşıtı rüşvet teklifi! 'İlişkileri kesin, parayı alın'
    Sudan'a Türkiye karşıtı rüşvet teklifi! 'İlişkileri kesin, parayı alın'
    Ukrayna'da özgün saldırı ve elektronik harp helikopteri hizmete sunuldu
    Ukrayna'da özgün saldırı ve elektronik harp helikopteri hizmete sunuldu
    Asgari ücret belli oldu
    Asgari ücret belli oldu

    Günün Karikatürü

    26 Aralık 2018
    Hainler aynı safta
    Hainler aynı safta
    Tarihte böylesi yaşanmadı! Piyasalar sarsıldı
    Tarihte böylesi yaşanmadı! Piyasalar sarsıldı