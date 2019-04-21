Bingöl’dekar ve tipi etkili oldu Bingöl-Elazığ yolunda kar yağışı ve tipi nedeniyle bir süre araçlar mahsur kaldı.

Bingöl-Elazığ yolunda kar yağışı ve tipi nedeniyle bir süre araçlar mahsur kaldı.

Bingöl’de öğleden sonra etkili olan kar yağışı nedeniyle yüksek rakımlı yerler beyaza büründü.Kar yağışı çevre yolları da etkiledi.Bingöl-Elazığ karayolu Yolçatı mevkiinde karla birlikte tipi de etkili olunca araçlar mahsur kaldı. Yolçatı mevkiinde,mahsur kalan bir yolcu otobüsü ve 2 hafif ticari araç ekiplerin çalışmasıyla kurtarıldı.

Bölge genelinde yağışların devam etmesinin beklendiği bildirildi.

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