0553 313 94 23
Seçim 2019 Sayfası

Bingöl’dekar ve tipi etkili oldu

Bingöl-Elazığ yolunda kar yağışı ve tipi nedeniyle bir süre araçlar mahsur kaldı.

21 Nisan 2019 Pazar 20:15
Bingöl’dekar ve tipi etkili oldu

Bingöl-Elazığ yolunda kar yağışı ve tipi nedeniyle bir süre araçlar mahsur kaldı.


Bingöl’de öğleden sonra etkili olan kar yağışı nedeniyle yüksek rakımlı yerler beyaza büründü.Kar yağışı çevre yolları da etkiledi.Bingöl-Elazığ karayolu Yolçatı mevkiinde karla birlikte tipi de etkili olunca araçlar mahsur kaldı. Yolçatı mevkiinde,mahsur kalan bir yolcu otobüsü ve 2 hafif ticari araç ekiplerin çalışmasıyla kurtarıldı.


Bölge genelinde yağışların devam etmesinin beklendiği bildirildi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 21 Nisan 2019 Pazar 20:15
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Takla atan otomobil dere yatağına uçtu: 1 yaralı
    1. Takla atan otomobil dere yatağına..
    2. Futbol: Spor Toto Süper Lig
    3. Hüseyin Eroğlu: "İlk altı şansımızı..
    4. Aytemiz Alanyaspor, Fenerbahçe’yi ilk..
    5. Vali, hastaneleri ziyaret etti
    6. İsveç’te 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve..
    7. Kılıçdaroğlu'nun sığındığı evin sahibi..
    8. Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan kız yurduna..
    9. Bitlis’e kış geri geldi
    10. MHP Lideri Bahçeli, Kılıçdaroğlu’na..
    11. Hafif ticari araçla otomobil çarpıştı:..
    12. Spor Toto 1. Lig: Adanaspor: 0 - Adana..
    13. Mağazada müşteriler arasında bıçaklı..
    14. "Malezya, Çin'in Güneydoğu Asya'daki..
    15. Sri Lanka’daki saldırılarda ölenlerin..
    16. Teknede karnına korkuluk demiri batan..
    17. "Halikarnassos İki Yaka Kültür..
    18. Afrika Birliği, geçiş döneminde..
    19. Milli Savunma Bakanlığından..
    20. Basketbolda maçın ardından
    21. Ukrayna’da seçimin galibi komedyen..
    22. Maçın ardından
    23. Sudan'ın devrik lideri Beşir..
    24. Kılıçdaroğlu'na saldırı sonrası..
    25. Sarayköyspor’da şampiyonluk coşkusu
    26. Kapıkule'de turist yoğunluğu
    27. Satrançta derece yapan öğrenciler,..
    28. Şarampole savrulan otomobil alev alev..
    29. Sivasspor, Beşiktaş maçı..
    30. Maçın ardından
    Washington’dan Selahattin Demirtaş’a tam destek!
    Washington’dan Selahattin Demirtaş’a tam destek!
    NASA test etti! Türkiye’de sadece 1 tane var
    NASA test etti! Türkiye’de sadece 1 tane var
    CHP’li ırkçı başkana suç duyurusu yağıyor
    CHP’li ırkçı başkana suç duyurusu yağıyor
    Erdoğan ile İmamoğlu'nun tokalaştığı an!..
    Erdoğan ile İmamoğlu'nun tokalaştığı an!..
    Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'ın çıkışına destek! 'İttifak yapmalıyız'
    Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'ın çıkışına destek! 'İttifak yapmalıyız'

    Günün Karikatürü

    21 Nisan 2019
    Ecdad mirası vakıfa seküler kanca
    Ecdad mirası vakıfa seküler kanca
    Haberi alan bankaya koştu! Başvuru sayısı 636 bini aştı
    Haberi alan bankaya koştu! Başvuru sayısı 636 bini aştı