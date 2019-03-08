Bingöl’de kar ve tipi75 köy yolunu kapattı
Bingöl’de kar ve tipi nedeniyle 75 köy yolu ulaşıma kapandı.08 Mart 2019 Cuma 13:46
Bingöl’de kar ve tipi nedeniyle 75 köy yolu ulaşıma kapandı. Kar yağışının durmasının ardından köy yollarının açılması için çalışma başlatıldığı bildirildi.
Meteorolojinin uyardığı kar yağışı dün Bingöl’ün özellikle kuzey kesimlerindeetkili oldu. Kar ve tipi nedeniyle 75 köy yolu ulaşıma kapandı. Bölgede kar yağışının durmasının ardından İl Özel İdaresine bağlı ekipler, karla mücadele çalışması başlattı.
Tipinin bölgede belirli aralıklarla etkisini sürdürdüğü bildirildi.
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