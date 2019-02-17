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Bingöl’de kar nedeniyle kapanan 243 köy yoluaçıldı

Bingöl’de kar nedeniyle kapalı olan 281 köy yolunun 243’ü ulaşıma açılırken, 38’inde ise çalışmanın sürdüğü bildirildi.

17 Şubat 2019 Pazar 14:29
Bingöl’de kar nedeniyle kapanan 243 köy yoluaçıldı

Bingöl’de kar nedeniyle kapalı olan 281 köy yolunun 243’ü ulaşıma açılırken, 38’inde ise çalışmanın sürdüğü bildirildi.


Bingöl genelinde 3gün önce etkili olan kar yağışı nedeniyle 281 köy yolu ulaşıma kapandı. Valilik koordinesinde İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler, 24 saat aralıksız çalışma yaptı. Ekipler, çalışmasında şuana kadar 243 köy yolunu ulaşıma açtı. Aralıksız çalışmalara devam eden ekipler, 38 köy yolunun da kısa sürede açılması için karla mücadele çalışmasını sürdüğü bildirildi.

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Haber Tarihi: 17 Şubat 2019 Pazar 14:29
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