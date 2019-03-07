0553 313 94 23

Bingöl’de "Kadın, Emek ve Adalet" Paneli

Bingöl Üniversitesinde (BÜ) "Kadın, Emek ve Adalet" Paneli düzenlendi.

07 Mart 2019 Perşembe 17:55
Bingöl’de "Kadın, Emek ve Adalet" Paneli

Bingöl Üniversitesinde (BÜ) "Kadın, Emek ve Adalet" Paneli düzenlendi.


BÜ Kadın ve Aile Sorunları Araştırma ve Uygulama Merkezi tarafından “Kadın, Emek ve Adalet” paneli Enstitüler Konferans Salonunda düzenlendi. Moderatörlüğünü Öğretim üyesi Dr. Melek Halifeoğlu’nun yaptığı programdaSosyolog ve Siyaset Bilimci Prof. Dr. Abdullah Taşkesen, Kırıkkale Üniversitesi Dr. Öğr. Üyesi Hidayet Şefkatli Tuksal ile Aktivist Mehtap Toruntay panelist olarak yer aldı. Panele dinleyici olarak Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hasan Çiftci, akademisyenler, öğrenciler ve çok sayıda davetli katıldı.


Şiddetin eşit olmayan güç ilişkilerinden kaynaklanan bir olgu olduğunu belirten Prof. Dr. Abdullah Taşkesen, “Bu, bilhassa kadına yönelik işlenen bir durum halindedir. Şunu söylemek istiyorum. Ne olursunuz kadınlara karşı yumuşak davranın. Kadınlara karşı kullandığınız dil güzel olsun” dedi.


Öğretim Üyesi Hidayet Şefkatli Tuksal’da toplumda kadın ve kadının yaşantı dünyasında kadının karşılaştığı sorunlara değindi.


Kadının ev işlerini yapan bir figür olarak görüldüğünü belirten Tuksal, “Kadın meselesi sadece devlet kurumlarının ya da üst makamlardan birinin kadınların haklarını tanıması meselesi değildir. Yasalarımız baktığımız zaman hiçbir problem yok. Bu yasalarda tam olarak sağlanmış durumdadır ama bu yasalarda verilen durumu gündelik hayatımızda ne kadar uygulayabiliyoruz. Bu bizim sorunumunuzdur” ifadelerini kullandı.


Panelistlerden Aktivist Mehtap Toruntay ise," Türkiye’deki toplumsal olaylara baktığımızda kadına yönelik şiddet her zaman birinci gündemi oluşturmuştur. Kadına yönelik şiddet konusu da kadının en başta sorunudur. Şiddet konusu en başta konu olduğu için de kadın hakları ve kadının diğer sorunları gündem konusu dahi olamıyor”diye konuştu.


Programın moderatörü Halifeoğlu’da“Dikkat edilmesi gereken bir nokta da kadın meselesinin sadece bir cinsiyet meselesi olmamasıdır. Filozof Simon de Beauvoir, ’kadın doğulmaz, kadın olunur’ sözüyle aslında kadınlık durumunun toplumsal rollerle inşa edildiğinden bahseder. Bu durum aynı şekilde erkeklik durumu için de geçerlidir. Bu yüzden kadın meselesinin çözümü erkeklerle beraber yürütülecek ve çözüme ulaştırılacak bir durumdur”diyerek sözlerini tamamladı.


Panel, soru ve cevap faslının ardından sona erdi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 07 Mart 2019 Perşembe 17:55
  1. bilim

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Binali Yıldırım, Fenerbahçe'yi ziyaret etti
    1. Binali Yıldırım, Fenerbahçe'yi ziyaret..
    2. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan..
    3. Spor Toto Teşkilatı, Türkiye Boks..
    4. Eski Yargıtay üyesinin yargılandığı dava
    5. Türkiye Badminton Federasyonuna Çinli..
    6. Burdur'da tarihi eser operasyonu
    7. Theresa May’a tepki gösterdi ve..
    8. "Pakistan ile savaş istemiyoruz ancak..
    9. İki çocuk 3 gün kaçtıkları otomobilde..
    10. Aytemiz Alanyaspor'da Erzurumspor maçı..
    11. THY'den yolcularına 64.4 bin ton..
    12. Kuzey Kore'den ABD ve Güney Kore'ye..
    13. Bursa'da yalnız yaşayan adam evinde..
    14. Yıldırım'dan Fenerbahçe Spor Kulübü'ne..
    15. Cinayet zanlısının evini yakmak için..
    16. Binali Yıldırım ve İsmail Erdem MHP..
    17. MHP Genel Başkanı Bahçeli: "S-400 Hava..
    18. MHP Genel Başkanı Bahçeli: "ABD,..
    19. Sanatçılardan "koruyucu aile" mesajı
    20. MHP Genel Başkanı Bahçeli: "CHP Genel..
    21. Bakan Turhan: “Bu millet zillet..
    22. Borsa şirketlerinin piyasa değeri
    23. AK Parti Tut İlçesinde miting gibi..
    24. Bahçeli: "S-400 Hava Savunma..
    25. Şenol Güneş'in basın toplantısı (2)
    26. Otomobildeki deterjan bidonlarından..
    27. Mısır ordusu Gazze sınırındaki 9..
    28. İŞKUR TYP alımı 2019 | İŞKUR iş..
    29. Ayrılmak isteyen sevgilisini tüfekle..
    30. Bahçeli: PKK, FETÖ, emperyalizm beka..
    Osman Kavala'nın telefonundan çıkan sözde harita...
    Osman Kavala'nın telefonundan çıkan sözde harita...
    Süleyman Soylu: 31 Mart'ta zayıf çıkarsak..
    Süleyman Soylu: 31 Mart'ta zayıf çıkarsak..
    CHP kalelerini kaybedebilir! Anket sonuçları açıklandı
    CHP kalelerini kaybedebilir! Anket sonuçları açıklandı
    Otomobil devi kararını verdi! Türkiye'de üretilecek
    Otomobil devi kararını verdi! Türkiye'de üretilecek
    Avrupa Birliği'nden flaş Türkiye açıklaması!
    Avrupa Birliği'nden flaş Türkiye açıklaması!

    Günün Karikatürü

    7 Mart 2019
    Çarkı kurmuşlar! Marksist marjinal gruplarla iş görüyorlar
    Çarkı kurmuşlar! Marksist marjinal gruplarla iş görüyorlar
    CHP'de kumpas skandalı! O mail ortaya çıktı
    CHP'de kumpas skandalı! O mail ortaya çıktı