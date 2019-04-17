Bingöl’de kaçak yapılara müdahale

Kentin muhtelif bölgelerinde kurulan kaçak yapı ve büfeler, Belediye Başkanı Erdal Arıkan’ın talimatıyla kaldırılmaya başlandı.

Bingöl Belediyesi Basın ve Halkla İlişkiler Koordinatörlüğünden yapılan açıklamada, üç farklı mahallede bulunan kaçak yapı ve büfelerin kaldırıldığı belirtildi.

Açıklamada, “İmar ve Şehircilikile Zabıta Müdürlüğü ekiplerimizce yapılan çalışma sonucunda Recep Tayyip Erdoğan Mahallesi ile İçmeler Mahallesi’nde bulunan ruhsatsız büfeler kaldırıldı. Kültür Mahallesi Oğuzhan Caddesi üzerinde bulunan kaçak yapı da yıkıldı” denildi.

“Kaçak yapılaşmaya izin verilmeyecek”

Kaçak, ruhsatsız ve usule uygun olmayan yapılarla kararlı bir şekilde mücadele edileceği vurgulanan açıklamada, "İlimizde ruhsatsız büfeler ile kaçak yapılara kesinlikle müsaade edilmeyecektir. Gerek geçmiş yıllarda gerekse yakın dönemde inşa edilen kaçak yapılar, tespit edilerek yıkılacaktır. Bu hususta hiç kimseye ayrıcalık tanınmayacaktır. Öte yandan daha önce ruhsat alan büfelerin kontrolü sağlanacaktır. Belirlenen metrekare alanı dışında yapılan tüm ek ve uzantılar yıkılacaktır"ifadelerine yer verildi.

Kaçak yapı ve metruk binaların planlı bir şekilde yıkılacağı vurgulanan açıklamanın devamında, “Kaçak yapıların yanı sıra uyuşturucu bataklığına dönen metruk yapıları da Emniyet Müdürlüğü ile ortaklaşa sürdürdüğümüz çalışmayla tespit edip yıkımını gerçekleştiriyoruz. İşgallerle mücadele noktasında vatandaşlarımızın duyarlılığı çok önemli. Çevresinde kaçak yapı olan veya kaçak yapı girişimi olduğunu tespit eden vatandaşlarımız belediyemize ulaşarak bilgi versin. Yapılan kontrollerin ardından kaçak yapılar ekiplerimizce yıkılacaktır”denildi.