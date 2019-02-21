Bingöl’de jandarmanın yakaladığı şahıslardan 5’i tutuklandı Bingöl’de jandarma ekipleri tarafından çeşitli suçlardan aranırken yakalanan 5 şüphelitutuklandı.

Bingöl’de jandarma ekipleri tarafından çeşitli suçlardan aranırken yakalanan 5 şüphelitutuklandı.

Bingöl İl Jandarma Komutanlığının 2019 Ocak ayı faaliyet raporu açıkladı. Raporda, "2’si terör, 11’i kaçakçılık, 18’i asayiş ve 537’si askeri suçtan olmaz üzere toplam 568 kişi yakalanarak haklarında yasal işlem yapılmış olup, sevk edildikleri adli makamlar tarafından 5’i tutuklanmıştır. Bingöl İl Jandarma Komutanlığınca ilimiz genelinde kamu düzeninin sağlanması, suç ve suçlularla mücadeleye aralıksız devam edilmektedir” denildi.

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