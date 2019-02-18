Bingöl’de huzur uygulaması aranan 104 şahıs yakalandı Bingöl’de jandarma ekipleri tarafından yapılan huzur uygulamasında aranan 104 şahıs yakalandı.

Bingöl’de jandarma ekipleri tarafından yapılan huzur uygulamasında aranan 104 şahıs yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığınca yapılan ‘Türkiye Güven Huzur’ uygulaması kapsamında, 5 bin 879 şahısve 2 bin 613 araç sorgulandı. Yapılan sorgulamalardaçeşitli suçlardan aranan 104 şahıs yakalandı.

Uygulama kapsamında “yol izin belgesiz” seyahat eden 3 Suriyeli şahsa toplam 4 bin 951 TL idari para cezası uygulanırken, 39 araca 8 bin 749 TL para cezası uygulandı ve20 araç trafikten men edildi.

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