Bingöl’de huzur uygulaması aranan 104 şahıs yakalandı
Bingöl’de jandarma ekipleri tarafından yapılan huzur uygulamasında aranan 104 şahıs yakalandı.18 Şubat 2019 Pazartesi 16:29
Bingöl’de jandarma ekipleri tarafından yapılan huzur uygulamasında aranan 104 şahıs yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığınca yapılan ‘Türkiye Güven Huzur’ uygulaması kapsamında, 5 bin 879 şahısve 2 bin 613 araç sorgulandı. Yapılan sorgulamalardaçeşitli suçlardan aranan 104 şahıs yakalandı.
Uygulama kapsamında “yol izin belgesiz” seyahat eden 3 Suriyeli şahsa toplam 4 bin 951 TL idari para cezası uygulanırken, 39 araca 8 bin 749 TL para cezası uygulandı ve20 araç trafikten men edildi.
YORUM YAZ