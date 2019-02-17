Bingöl’deHuzur uygulaması Bingöl polisinin yaptığı "Huzur"uygulaması kapsamında 2 bin 280 şahıs sorgulandı, 57 işyeri kontrol edildi.

Bingöl polisinin yaptığı "Huzur"uygulaması kapsamında 2 bin 280 şahıs sorgulandı, 57 işyeri kontrol edildi.

Türkiye genelinde olduğu gibi Bingöl’de de‘Türkiye Güven Huzur’ uygulaması gerçekleştirildi.

İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafındanil merkezi ve ilçelerdeki metruk, kamu binaları çevreleri ile buralara açılan cadde sokaklarda, toplu taşıma yapılan otogar girişleri ile park,bahçelerde,umuma açık eğlence mekanları ve çevreleri denetlendi. Uygulamada 2 bin 280 şahıs, 194 araç sorgulandı, 57 İşyeri kontrol edildi. 2 işyerine ruhsatsız işyeri çalıştırmaktan tutanak tanzimi yapılırken, 1 şahsa bakayadan işlem ve 1 araca 488 TL idari para cezası uygulandığı bildirildi.

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