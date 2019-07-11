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Bingöl’de Havalimanıbir ayda 17 bin yolcuya hizmet verdi

Bingöl Havalimanı’nda bir ay içinde 17 bin 980 yolcuya hizmet verildi.

11 Temmuz 2019 Perşembe 15:37
Bingöl’de Havalimanıbir ayda 17 bin yolcuya hizmet verdi

Bingöl Havalimanı’nda bir ay içinde 17 bin 980 yolcuya hizmet verildi.


DHMİ Genel Müdürlüğü, Bingöl Havalimanı’nın 2019 Haziran ayı verilerini açıkladı. Açıklamada, Haziran ayında Bingöl Havalimanı’nda iç hat yolcu trafiğinin17 bin 980 olduğu belirtilerek, “ 2019 yılı Haziran ayında Bingöl Havalimanı’na iç hat iniş-kalkış yapan uçak trafiği 124 ve yük trafiği ise toplamda 165 ton olarak gerçekleşti. Havalimanı’ndan, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 36 artışla 153 bin 7 yolcu hizmet aldı. Hizmet verilen toplam uçak trafiği yüzde 19 artışla bin 100’e, yük trafiği ise yüzde 30 artışla bin 359 tona ulaştı” denildi.

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Haber Tarihi: 11 Temmuz 2019 Perşembe 15:37
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