Bingöl’de geçtiğimiz ay 263 kişi istihdam edildi
Bingöl’de bir ayda 263 kişi çeşitli kurumlarda istihdam edildi.17 Haziran 2019 Pazartesi 15:47
Bingöl’de bir ayda 263 kişi çeşitli kurumlarda istihdam edildi.
Çalışma ve İş Kurumu (İŞKUR) İl Müdürlüğü, Mayıs ayı faaliyet raporunu açıkladı.
Raporda, işbaşı eğitim kapsamında 28 kişilik program düzenlendiği belirtilerek, “ 263 kişi işe yerleştirilmiştir, 300 kişilik Toplum Yararına Program başlatılmıştır, 127 işyeri ve 4 okul ziyaret edilmiştir, 104 kişiye işsizlik sigortası maaşı bağlanmıştır, Mesleki eğitim kursları kapsamında 74 kişilik kurs düzenlenmiştir, 465 kişiye İş ve Meslek Danışmanlığı hizmeti verilmiştir”denildi.
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