Bingöl’de geçtiğimiz ay 263 kişi istihdam edildi Bingöl’de bir ayda 263 kişi çeşitli kurumlarda istihdam edildi.

Bingöl’de bir ayda 263 kişi çeşitli kurumlarda istihdam edildi.

Çalışma ve İş Kurumu (İŞKUR) İl Müdürlüğü, Mayıs ayı faaliyet raporunu açıkladı.

Raporda, işbaşı eğitim kapsamında 28 kişilik program düzenlendiği belirtilerek, “ 263 kişi işe yerleştirilmiştir, 300 kişilik Toplum Yararına Program başlatılmıştır, 127 işyeri ve 4 okul ziyaret edilmiştir, 104 kişiye işsizlik sigortası maaşı bağlanmıştır, Mesleki eğitim kursları kapsamında 74 kişilik kurs düzenlenmiştir, 465 kişiye İş ve Meslek Danışmanlığı hizmeti verilmiştir”denildi.

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