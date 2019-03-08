0553 313 94 23

Bingöl’de ev yangını

Bingöl’de çatı kısmında başlayan yangın nedeniyle ev kullanılmaz hale geldi.

08 Mart 2019 Cuma 14:02
Bingöl’de ev yangını

Bingöl’de çatı kısmında başlayan yangın nedeniyle ev kullanılmaz hale geldi.


Yangın, merkez Yeni Mahalle’de meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bir evde sobadan kaynaklı yangın çıktı. Çatı kısmında başlayan yangını fark eden ev sahibi durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, yangına müdahale edip söndürdü. Tüm müdahalelere rağmen yangın nedeniyle ev kullanılamaz hale geldi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 08 Mart 2019 Cuma 14:02
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Filipinler’de binlerce kadın Duterte’ye karşı yürüdü
    1. Filipinler’de binlerce kadın..
    2. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan,..
    3. Baymak yönetiminde kadın çalışan oranı..
    4. Edirne Barosu Başkan Yardımcısı..
    5. Taşpınar; “Bugün esaret zincirini..
    6. Evinde uyuşturucu ele geçirilen şahıs..
    7. Hakkari’de atletizm yarışması
    8. AHBAP’tan Kadınlar Günü sergisi
    9. AK Parti Piraziz Belediye Başkan adayı..
    10. Kızıldaş projelerini tanıttı
    11. Van Büyükşehir Belediyesinden kitap..
    12. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Guterres ile..
    13. 10. Kadın Festivali Kültürpark’ı..
    14. Sağlık Bakanı Koca: "Sağlıkta şiddet..
    15. Isparta Belediyesi’nden yapay zeka..
    16. Nazilli Belediyesi’nden girişimcilere..
    17. Başkan adayı Murat Aydın: “Kapalı..
    18. Başkan Ergün Saruhanlı Belediyesini..
    19. Lastikler düşmesin diye canını..
    20. "Doğu Anadolu Kariyer Fuarı" açıldı
    21. Erdoğan ile Guterres'in telefon..
    22. Erdoğan'dan Başpiskopos'a telefon!
    23. Antalya Ticaret Borsası’ndan istihdam..
    24. "İzmir'e hükümdar olmaya alışmış CHP..
    25. Forum Magnesia yönetimi kadınları..
    26. Galatasaray'da Antalyaspor maçı..
    27. 8 Mart’ta kadınlardan kadınlara..
    28. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, BM..
    29. Yoldan çıkan araç zeytinliğe uçtu
    30. Çerkezköy'deki termik santral..
    Almanya yine terörün hamiliğini üstlendi!
    Almanya yine terörün hamiliğini üstlendi!
    Dayısından İmamoğlu'na şok! "Bizden ona oy yok. Annesi bile ona oy vermez"
    Dayısından İmamoğlu'na şok! "Bizden ona oy yok. Annesi bile ona oy vermez"
    ABD en cazip teklifle geldi!
    ABD en cazip teklifle geldi!
    Flaş gelişme! S-400'lerin ilk teslimat tarihi açıklandı
    Flaş gelişme! S-400'lerin ilk teslimat tarihi açıklandı
    İki ay içinde başlıyor! Elektrik, su ve doğalgaz aboneliklerinde yeni dönem
    İki ay içinde başlıyor! Elektrik, su ve doğalgaz aboneliklerinde yeni dönem

    Günün Karikatürü

    8 Mart 2019
    Cağaloğlu Anadolu Lisesinde Mescid-i Aksa hazımsızlığı!
    Cağaloğlu Anadolu Lisesinde Mescid-i Aksa hazımsızlığı!
    Rusya ilk satışını yaptı!
    Rusya ilk satışını yaptı!