Bingöl’de elektrik panosu yandı Bingöl’de boş bir binada elektrik saatinden çıkan yangın nedeniyle pano kullanılamaz hale geldi.

Bingöl’de boş bir binada elektrik saatinden çıkan yangın nedeniyle pano kullanılamaz hale geldi.

Yangın, Merkeze bağlı Kaleönü Mahallesi Koşun Küme evlerinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı boş binada dumanlar yükseldi. Dumanı fark eden çevre sakinleri, durumu Bingöl Belediyesi İtfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, yangının elektrik saatinden çıktığını fark ederek müdahale etti.

Yangın nedeniyle binanın elektrik panosu kullanılamaz hale geldi.

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