0553 313 94 23

Bingöl’de elektrik panosu yandı

Bingöl’de boş bir binada elektrik saatinden çıkan yangın nedeniyle pano kullanılamaz hale geldi.

27 Mart 2019 Çarşamba 13:09
Bingöl’de elektrik panosu yandı

Bingöl’de boş bir binada elektrik saatinden çıkan yangın nedeniyle pano kullanılamaz hale geldi.


Yangın, Merkeze bağlı Kaleönü Mahallesi Koşun Küme evlerinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı boş binada dumanlar yükseldi. Dumanı fark eden çevre sakinleri, durumu Bingöl Belediyesi İtfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, yangının elektrik saatinden çıktığını fark ederek müdahale etti.


Yangın nedeniyle binanın elektrik panosu kullanılamaz hale geldi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 27 Mart 2019 Çarşamba 13:09
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    ASAT Kaş’ın içme suyu sorununu çözdü
    1. ASAT Kaş’ın içme suyu sorununu çözdü
    2. GÖRÜŞ – Katolik Kilise’sinde mızrak..
    3. Geleceği Yazan Kadınlar Projesi..
    4. Çocuk teröristler itiraf etti! "Örgüte..
    5. Çankırı'da 155 bin 145 seçmen oy..
    6. Yeni Zelanda'daki teröristin Avusturya..
    7. Kapılarını ilk kez açtılar! Türk..
    8. Gaziantep Ülkü Ocaklarının yeni..
    9. Gümüşhane'de 607 sandıkta 122 bin 436..
    10. Başkan Görmez, halaylarla karşılandı
    11. Kütahya'da 425 bin 741 seçmen sandık..
    12. Elazığspor’da Antalya kampı tamamlandı
    13. Fikret Yeni: "Seyhan’ı hayal bile..
    14. Elektriğe son dakika zam var mı?..
    15. Belediye başkan adayları ‘Engelliler..
    16. CHP’li Yalova Belediyesi’nde..
    17. Ülkü Ocakları Başkanı Ateş’ten Engin..
    18. MEB'den "yapay zeka" atağı
    19. Eylem hazırlığındaki PKK üyelerinden..
    20. Bingöl’de elektrik panosu yandı
    Yer: Hakkari! Silahlanan köylüler ateş etmeye başladı!
    Yer: Hakkari! Silahlanan köylüler ateş etmeye başladı!
    Cengiz Kurtoğlu, kapı kapı dolaşıp oy istedi
    Cengiz Kurtoğlu, kapı kapı dolaşıp oy istedi
    Biletle değil abdestle girilecek
    Biletle değil abdestle girilecek
    Bakan Soylu: FETÖ'nün iti üç gün önce havladı
    Bakan Soylu: FETÖ'nün iti üç gün önce havladı
    İşte Namık Tan'ın S-400 tehdidinin perde arkası!
    İşte Namık Tan'ın S-400 tehdidinin perde arkası!

    Günün Karikatürü

    27 Mart 2019
    Yeniden Refah Partisi safını belli etti! 31 Mart kararlarını açıkladılar
    Yeniden Refah Partisi safını belli etti! 31 Mart kararlarını açıkladılar
    Ülkesine çağrı yaptı: Türkiye için tam zamanı!
    Ülkesine çağrı yaptı: Türkiye için tam zamanı!