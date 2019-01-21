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Bingöl'de ekipler yaşlı hasta için seferber oldu

Genç ilçesinin yolu kar nedeniyle kapanan Yayla Demirlibağ köyünde rahatsızlanan 87 yaşındaki kadın, UMKE ve 112 Acil Servis ekiplerinin çabası ile hastaneye ulaştırıldı

21 Ocak 2019 Pazartesi 21:29
Bingöl'de ekipler yaşlı hasta için seferber oldu

BİNGÖL (AA) - Bingöl'ün Genç ilçesinin yolu kar nedeniyle kapanan Yayla Demirlibağ köyünde rahatsızlanan 87 yaşındaki kadın, UMKE ve 112 Acil Servis ekiplerinin çalışmaları sonucu hastaneye kaldırıldı.

İl genelinde bir yandan kapalı köy yollarının ulaşıma açılması için ekiplerce çalışma yürütülürken bir yandan da gelen ihbarlar doğrultusunda hastaların sağlık merkezlerine ulaştırılmasına çalışılıyor.

Bu kapsamda Valilik koordinesinde çalışmalarını yürüten İl Sağlık Müdürlüğü 112 Acil Komuta Kontrol Merkezine gelen ihbarı değerlendiren ekipler, Genç ilçesine bağlı Yayla Demirlibağ köyünde genel durum bozukluğu olan Emine Özek'in (87), hastaneye ulaştırılması için çalışma başlattı.

UMKE ve 112 Acil Servis ekiplerinin çalışmaları sonucu paletli ambulans ile köyden alınan Özek, Bingöl-Diyarbakır kara yolunda hazır bekleyen ambulansa taşındı.

Özek, ambulansla Genç Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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Haber Tarihi: 21 Ocak 2019 Pazartesi 21:29
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