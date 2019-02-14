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Bingöl’de "Deprem Master Planı” hazırlanacak

Bingöl’de"Deprem Master Planı” hazırlanması için çalışmalara başlandı.

14 Şubat 2019 Perşembe 17:29
Bingöl’de "Deprem Master Planı” hazırlanacak

Bingöl’de"Deprem Master Planı” hazırlanması için çalışmalara başlandı.


Bingöl Üniversitesi (BÜ) Uzaktan Algılama ve Coğrafi Bilgi Sistemi (BinUZALCBS) Araştırma Uygulama Merkezi öncülüğünde, İl Afet Ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü ile birlikte “Bingöl İli Deprem Master Planı” hazırlanması çalışmaları başladı.Planın yürütücülüğünü Prof. Dr. Alaaddin Yüksel’in yapacağı çalışma için toplantı yapıldı. Toplantıya Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ramazan Solmaz, İl Afet Ve Acil Durum Müdürü Emin Boğatekin, Merkez Müdürü Prof. Dr. Ali Rıza Demirkıran, projede görev alacak öğretim elemanları ile mühendisler katıldı.


Toplantıda konuşanRektör Yardımcısı Prof. Dr. Ramazan Solmaz, “Bingöl Üniversitesi olarak rektörümüzün destekleri ile deprem ve afetler ile ilgili araştırma merkezi kurulması çalışmalarımız var. Ayrıca kendi uzmanlık alanı olan yapı malzemelerin korozyonu ile ilgili çalışmalar da deprem açısından önemli. Binalar yapılırken depreme dayanıklı olmaları çok önemli”dedi.


Bingöl’ün iki fay hattının kesişme yerinde olmasından dolayı deprem riskinin yüksek olduğunu belirten İl AFAD Müdürü Emin Boğatekin;"Bingöl Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Çapak hocamızı ziyaret ettiğimizde, deprem ve afetler ile ilgili bir merkezin kurulacağını iletmişti. Rektörümüz, her konuda desteklerinin olacağını söylemişlerdi. Bugün de toplantıda bunun ilk adımını atmış bulunmaktayız. Projeyi AFAD Başkanlığına sunacağız. Desteklenmesi durumunda Bingöl’ün deprem risk haritaları ile mevcut yapıların durumları analiz edilecek. İlin sağlıklı bir şekilde yapılaşması ve imar planlarının buna göre gözden geçirilmesi açısından da son derece önem arz etmektedir” diye konuştu.


Projenin yürütücülüğünü yapacak olan Prof. Dr. Alaaddin Yüksel ise“Bingöl ili deprem, sel, çığ, heyelan ve taşkın gibi doğal afetler bakımından ülkemizin en riskli bölgelerinden biridir. Doğu Anadolu Fayı (DAF)ile Kuzey Anadolu Fayı (KAF)’nın kesiştiği yerde olan Bingöl, birinci dereceden depreme hassas bir konumdadır. Bu bağlamda bilimsel ve yeni teknolojiler ile birlikte il merkezi başta olmak üzere ’Bingöl İli Deprem Master Planı’ projesi hazırlanacaktır. Projede,İnsansız Hava Aracıkullanımı ile birlikte CBS ve Uzaktan algılama teknolojileri yoğun bir şekilde yer alacaktır. Multidisipliner olarak yapılacak bu çalışmada hem bilimsel hem de uygulama açısından alanında uzmanlar görev alacaktır”ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 14 Şubat 2019 Perşembe 17:29
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