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Bingöl'de çoban ayı saldırısına uğradı

Karlıova ilçesinde Afganistan uyruklu çoban Zıya Ubeydullah, ayı saldırısı sonucu yaralandı

19 Ağustos 2019 Pazartesi 17:08
Bingöl'de çoban ayı saldırısına uğradı

BİNGÖL (AA) - Bingöl’ün Karlıova ilçesinde ayının saldırısına uğrayan çoban yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Çukurtepe köyü Herdo Deresi mevkisinde hayvan otlatan Afganistan uyruklu çoban Zıya Ubeydullah (28), ayının saldırısına uğradı. Bir süre ayı ile boğuşan Ubeydullah, daha sonra kaçmayı başardı.

Yaralanan Ubeydullah, Bingöl-Erzurum kara yolunda bir otomobile binerek Karlıova Devlet Hastanesine geldi.

Hastanede yapılan ilk müdahalenin ardından Bingöl Devlet Hastanesine sevk edilen Ubeydullah, tedavi altına alındı.

Bir tepede ayının aniden kendisine saldırdığını söyleyen Ubeydullah, "Su içmeye gitmiştim aniden karşıma çıkan ayı, bana saldırdı. Bacağımdan yaralandım ve o esnada kaçmayı başardım. Bacağımdan kan akıyordu. Kara yolunda bir araç beni alarak hastaneye getirdi." dedi.


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Haber Tarihi: 19 Ağustos 2019 Pazartesi 17:08
  1. Afgan Çoban Ayı Saldırısına Uğradı
  2. Bingöl
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