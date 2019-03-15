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Bingöl'de çığ düştü

Çığ nedeniyle Karlıova-Yedisu kara yolu ulaşıma kapandı

15 Mart 2019 Cuma 19:14
Bingöl'de çığ düştü

BİNGÖL (AA) - Bingöl’ün Yedisu ilçesinde kara yoluna çığ düştü.

İlçeye bağlı Kaynarpınar köyü yakınlarında çığ düşmesi sonucu Karlıova-Yedisu kara yolu ulaşıma kapandı.

Yolda mahsur kalanlar, kara yolları ekiplerinden yardım istedi.

İsmail Yayğan, ilçeye gitmek için Bingöl’den saat 15.00’te yola çıktığını belirterek, çığdan dolayı yolda mahsur kaldığını söyledi.

Yaklaşık 4 saattir mahsur kaldıklarını belirten Yayğan, ekiplerin yolu açmasını beklediklerini aktardı.

Çığdan dolayı yolda bekleyen vatandaşlar cep telefonlarıyla Peri Çayı’nı geçmeye çalışan bir yaban domuzunu görüntüledi.

Bu arada yetkililer, bölgede kar erimesinden dolayı yaşanabilecek çığ düşme olaylarına karşı vatandaşlara dikkatli ve tedbirli olmaları uyarısında bulundu.

Çığ nedeniyle kapanan Karlıova-Yedisu kara yolunu ulaşıma açmak için çalışmaların sürdüğü bildirildi.


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Haber Tarihi: 15 Mart 2019 Cuma 19:14
  1. Bingöl
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