0553 313 94 23

Bingöl'de çiftçi eğitimleri aralıksız sürüyor

Tarım ve Orman Bakanlığınca yılın ilk yarısında Bingöl'ün 148 köyünde düzenlenen toplantılara 2 bin 815 çiftçinin katılımı sağlandı

28 Temmuz 2019 Pazar 11:53
Bingöl'de çiftçi eğitimleri aralıksız sürüyor

ANKARA (AA) - Tarım ve Orman Bakanlığı, ülke genelinde düzenlediği eğitim ve toplantılarla çiftçilerin yanında olmayı ve onlara yardım etmeyi sürdürüyor. Bu kapsamda, yılın ilk yarısında Bingöl'ün 148 köyünde düzenlenen toplantılara 2 bin 815 çiftçinin katılımı sağlandı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, 2019'un 6 aylık döneminde Bingöl'ün Merkez ilçesine bağlı 11 köyde 325 kadın çiftçiye, 26 köyde ise 847 erkek çiftçiye Modern Büyükbaş Hayvan Yetiştiriciliği eğitimi verildi. İl genelinde ise 148 köyde modern büyükbaş hayvan yetiştiriciliği, bitkisel üretim ve hayvancılık desteklemeleri, arıcılık, tarım sigortaları uygulamaları, bitki ve hayvan hastalıklarına karşı korunma yolları konularında 148 çiftçi toplantısı düzenlendi ve bu toplantılara 2 bin 815 çiftçi katıldı.

Sürü Yönetimi Elemanı, Süt Sığırı Yetiştiriciliği, Meyve Ağaçlarında Budama, Ceviz Yetiştiriciliği, Orkide Yetiştiriciliği konularında açılan kurslarla 132 çiftçiye kurs verildi.

- Pakdemirli'den genç veterinere kutlama mesajı

Öte yandan, geçen hafta Bingöl'de görevli Veteriner Hekim Cengiz Demirtaş'ın ne kadar zor şartlarda çalıştığı objektiflere yansımıştı.

Bu emek ve özveri görüntülerini sosyal medya hesabından paylaşan Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Bingöl’ün Yenisu köyü ve bağlı mezralarında küpeleme, sağlık taraması ve Kırım Kongo hastalığı ile mücadele kapsamında saha çalışması yapan Veteriner Hekim arkadaşımız Cengiz Demirtaş... Her şartta işini gönülden yapan tüm kardeşlerimi kutluyorum." ifadelerini kullanmıştı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 28 Temmuz 2019 Pazar 11:53
  1. Bekir Pakdemirli
  2. Tarım ve Orman Bakanlığı
  3. Veteriner Hekim Cengiz Demirtaş

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    İçişleri Bakanlığından ülke genelinde eş zamanlı uygulama
    1. İçişleri Bakanlığından ülke genelinde..
    2. Erdemli’de uyuşturucu operasyonu
    3. Filmden esinlendi! 2 yıl içinde 81 il,..
    4. Şanlıurfa’nın tarihi Hüseyniye..
    5. Azerbaycan-İran sınırında çatışma: 1..
    6. Manisa'da fabrikada yangın
    7. Otomobil yayla dönüşü uçuruma..
    8. Kuzey Kore’nin alıkoyduğu Rus gemisi..
    9. Yürüme engelli genç akülü tekerlekli..
    10. (Özel Haber) Fabrikasyon ürünler..
    11. Antalya’da merdiven altı üretilen bin..
    12. Fenerbahçe'de 2 sakatlık depremi birden
    13. Rusya'dan kritik S-400 açıklaması
    14. İngiliz medyası gerçekleri duyurdu!..
    15. Tarlaları talan eden domuzlar..
    16. Meslektaşları tatilde, onlar okulu..
    17. Hindistan’daki sel felaketinde bilanço..
    18. Ebeveynler bu tehlikenin farkında mı?..
    19. Aksaray’da uyuşturucu operasyonu: 1..
    20. Dedesinin yaptığı oklarla başladığı..
    21. Bingöl'de çiftçi eğitimleri aralıksız..
    22. O meslek grubunda olanlar dikkat!..
    23. Kontrolden çıkan otomobil ağaca..
    24. 15 yaşındaki Kerem, kick boks ile..
    25. Manisa’da çöpte bebek cesedi bulundu
    26. ASBÜ Yabancı Diller Yüksekokul Müdürü..
    27. Otomobilden pompalı tüfekle ateş eden..
    28. Dışarısı 44 derece, içeride sobayla..
    29. Germencik’te silahlı kavgada 3 kişi..
    30. İtalya'da olumsuz hava koşulları 3 can..
    İsmet İnönü’den Emel Sayın’a: Yıllarca bu millete 'illallah' dedirttim
    İsmet İnönü’den Emel Sayın’a: Yıllarca bu millete 'illallah' dedirttim
    İsrail Büyükelçisi, Cumhurbaşkanını görünce şaklabanlığa başladı!
    İsrail Büyükelçisi, Cumhurbaşkanını görünce şaklabanlığa başladı!
    Gövde gösterisi yapayım derken rezil olmak... Mısır Ordusu'ndan sirk gösterisi!
    Gövde gösterisi yapayım derken rezil olmak... Mısır Ordusu'ndan sirk gösterisi!
    Associated Press servis etti... Avrupa bu köyü konuşuyor
    Associated Press servis etti... Avrupa bu köyü konuşuyor
    Kayserispor tarihi fark yedi! Hakem maçı 60. dakikada bitirdi
    Kayserispor tarihi fark yedi! Hakem maçı 60. dakikada bitirdi

    Günün Karikatürü

    28 Temmuz 2019
    MHP açıkladı! O başkan görevden alındı
    MHP açıkladı! O başkan görevden alındı
    F-35 satın aldılar… Tüm sistemleri değişecek
    F-35 satın aldılar… Tüm sistemleri değişecek