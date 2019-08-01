Bingöl’de ceviz üretiminde pilot bahçeler incelendi

Tarım ve Orman İl Müdürü Burhan Bahadır, pilot bahçe olarak seçilen kapama bahçelerde ceviz artışının yüzde yüz arttığını ve bu durumun çiftçilerin yüzünü güldürdüğünü söyledi.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından 2011 yılında uygulanmaya başlanan 5 yılda 500 bin ceviz fidanı dikim projesi kapsamında oluşturulan kapama ceviz bahçelerinde üretim başladı. İl Müdürü Burhan Bahadır ve beraberindeki teknik heyet,Ilıcalar ile Yenibaşlar köylerinde kurulan kapama ceviz bahçelerini inceledi, çiftçilerle sohbet ederek üretim ve talepleri hakkında bilgi aldı.

Proje hakkında da bilgi veren Bahadır; "Bingöl’de 283 adet kapama ceviz bahçesi var. Bunlardan bakımını iyi yapan çiftçilerimiz verim almaya başladı. Doğru bakımla verimin arttırılacağının kanıtlanması amacıyla 2018 sonbahar döneminde 15 adet pilot bahçe seçildi. Doğru bitki besleme ve bakım programları hazırlanarak çiftçi şartlarında pilot bahçelere uygulandı, uygulanan programlar neticesinde verim yüzde 100 arttığı ve bu durumdan çiftçilerimiz memnun kaldı" dedi.