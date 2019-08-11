Bingöl’debayramlaşma programı

Bingöl’de bayramlaşma programı düzenlendi.

Valilik ve belediye tarafından İl Özel İdaresi sosyal tesislerinde düzenlenen bayramlaşma programınaVali Kadir Ekinci, Belediye Başkanı Erdal Arıkan, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz,kamu kurum müdürleri, STK temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Bayramların toplumun bünyesini kuvvetlendirdiğini, birliği ve beraberliği pekiştirdiğini belirten AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz, “Kurban Bayramı’nın Hakka, hakikate yakınlaşmamıza vesile olur, yakınlaşmamıza vesile olsun İnşallah. Gönüllerimizin, kalplerimizin yakınlaşmasına vesile olur İnşallah. Toplumun bu günler vesilesiyle bünyesinin de güçlendiğini söylememiz lazım. Bu tür günler aslında toplumun bünyesini kuvvetlendiren, birliğini ve beraberliğini pekiştiren günlerdir” dedi.

İslam dünyasında arzu edilmeyen şartlar altında yaşayan kardeşlerin olduğunu vurgulayan Yılmaz,“Ülkemizde çok şükür huzur güven var ama İslam dünyasında, dünyanın değişik noktalarında bu kadar huzur içerisinde bayramı karşılamayan kardeşlerimiz var. Zulüm altında olan, işgal altında olan, çatışmalar içerisinde olan, yoksulluk içerisinde olan kardeşlerimiz var. Onların da bayramını tebrik ediyorum. Cenab-ı Allah onları da huzura, refaha, esenliğe, barışa kavuştursun. Bu bayram, sadece İslam âlemi, ülkemiz ve milletimiz için değil, bütün insanlık için iyiliklere, güzelliklere vesile olsun diyorum"diye konuştu.