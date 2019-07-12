Bingöl’de bal üretimi yüzde 56 arttı

Bingöl’de 2016-2018 yılları arasında bal üretiminde yüzde 56 artış sağlandı.

Bingöl Üniversitesi, Türkiye İstatistik Kurumu’na ait (TÜİK) Bingöl Arıcılık Mevcut Durum Analizi verilerini açıkladı.2016 yılında TRB1 bölgesinde en yüksek bal üretimi 874 ton ile Bingöl’de gerçekleştirildiği belirtilen açıklamada,“En düşük bal üretimi 396 ton ile Elazığ’da yapıldı. 2016 yılı için Bingöl ilinde üretilen bal miktarı TRB1 bölgesinin yüzde 34,81’ini oluşturdu. TRB1 bölgesindeki diğer illerde bal üretim ise Malatya yüzde 25,01, Tunceli’ yüzde 24,62’ ve Elazığyüzde 15,70 oldu.2017 yılında ise bin 29 ton bal ile Bingöl yine birinci sırada yer aldı ve TRB1 bölgesinin yüzde 30,06’sını oluşturdu. En düşük üretimi ise 682 tonluk bal üretimiyle Elazığ gerçekleştirdi. Malatya’daki bal üretimi TRB1 bölgesinin yüzde 27,75’ini, Tunceli yüzde 22,26’sını ve Elazığ yüzde 19,92’sini oluşturdu. 2018 yılı TÜİK verilerine göre 2016-2018 dönemi içerisinde en yüksek bal üretimini 1370 ton ile Bingöl sağladı. En düşük üretim 376 ton ile Elazığ’da gerçekleşti. Malatya ikinci sırada yer alırken Tunceli üçüncü sırada kaldı.2018 yılı için TRB1 bölgesinde üretilen balın yüzde 52,11’ini Bingöl’de üretilen bal oluşturdu. Malatya’da ki bal üretimi TRB1 bölgesinin yüzde 17,61’ine, Tunceli yüzde 15,97’sine ve Elazığ ise yüzde 14,30’una sahip oldu. Bingöl’deki bal üretimi bir önceki yıla göre TRB1 bölgesinde toplam bal üretimi içindeki payı 2018 yılında yüzde 21,05 artış gösterdi” denildi.

2016-2018 döneminde Bingöl’de bal üretimindeyüzde 56 artış sağlandı

Bingöl’de 2016 yılında 874 ton, 2017 yılında bin 29 ton ve 2018 yılında bin 370 ton bal üretilerek 2016-2018 dönemi içerisinde bal üretiminde yüzde 56,75 artış sağlandığı aktarılan açıklamada, “Kovan başına düşen ortalama üretim miktarıysa yüzde 8,6’lık bir atış gösterdi. Ayrıca Bingöl TÜİK’in belirlediği TRB1 bölgesindeki diğer illeri geride bırakarak bölgede bal üretimindeki en verimli il oldu. 2018 yılında 728 işletmede bulunan 142 bin 234 kovandan üretilen bin 370 ton bal ile Bingöl Türkiye bal üretiminin yüzde 1,3’lük kısmını karşıladı. TÜİK’in 2018 verilerine göre, Bingöl’de kovan başına ortalama 9,65 kilogram bal üretimi gerçekleştirildi. 2016-2018 döneminde Bingöl ili kovan başına düşen ortalama üretim miktarı dikkate alındığında yüzde 28,6’lık bir artış gerçekleştirilmiştir” ifadelerine yer verildi.