Bingöl’de, Bal Festivali hazırlıkları

Bingöl’de, 4-6 Ekim 2019 tarihlerinde yapılması planlananBal Festivali ile ilgili hazırlıklar başladı.

Şehr-i Bal Bingöl Festivali değerlendirme ve hazırlık toplantısı Vali Kadir Ekinci Başkanlığında İl Özel İdaresinde yapıldı. Toplantıya Vali Ekinci’nin yanı sıra Belediye Başkanı Erdal Arıkan, Vali Yardımcısı Yusuf Gemici, Bingöl Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ramazan Solmaz, BİNTSO Başkanı Mahmut Ayas, İl Tarım ve Orman Müdürü Burhan Bahadır, FKA İl Koordinatörü İsa Telimen, İl Kültür ve Turizm Müdürü Kasım Barman ve Arıcılar Birliği Başkanı Can Üzer katıldı.

Toplantı İl Kültür ve Turizm Müdürü Kasım Barman tarafından ‘Şehr-i Bal Bingöl Festivali’ ile ilgili taslak bilgilerini içeren sunum ile başladı. Barman, 4-6 Ekim 2019 tarihlerinde yapılacak olan ‘Bal Festivali’ ile ilgili olarak yapılması planlanan etkinlik bilgilerini komisyon üyeleri ile paylaştı.

Komisyon üyelerinin değerlendirmesinin ardından konuşan Vali Kadir Ekinci," Şehr-i Bal Bingöl Festivali’ ile Bingöl Balını daha geniş bir yelpazede, ulusal ve uluslararası alanda tanıtmak istiyoruz. Bunun için farklı kurumlarla el birliği ve hedef birliği içinde ilimize yakışır bir etkinlik için hazırlık ve değerlendirme süreci yaşıyoruz. Hazırlanan taslak ile ilgili olarak çalışmalarımız devam edecektir ve süreç olgunlaştığında bunu kamuoyu ile yeniden paylaşacağız inşallah. Bingöl balının üretimi, tanıtımı, pazarlanması ve sürdürülebilirliği ile bunun oluşturacağı artı dışsallık gibi konular açısından şimdiden festivalin hayırlara vesile olmasını diliyorum”ifadelerini kullandı.