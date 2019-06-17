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Bingöl’de aranan 178 şahıs yakalandı

Bingöl’de Mayıs ayı içinde kesinleşmiş hapis cezası bulunanların da yer aldığı aranma kayıtları olan 178 şahıs yakalandı.

17 Haziran 2019 Pazartesi 16:00
Bingöl’de aranan 178 şahıs yakalandı

Bingöl’de Mayıs ayı içinde kesinleşmiş hapis cezası bulunanların da yer aldığı aranma kayıtları olan 178 şahıs yakalandı.


İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Şubesi Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekiplerinin Mayıs ayı faaliyet raporunu açıkladı.


Açıklamada, Nitelikli Yağma suçundan hakkında 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası ve aranma kaydı olan D.C, Kanuna Aykırılık suçlarından hakkında 7 yıl kesinleşmiş hapis cezası ve aranma kaydı olan N.Ç,Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma suçlarından haklarında 5 yıl ile 6 yıl arasında değişen hapis cezaları ve aranma kayıtları olan A.G, F.C, F.A, M.Ç ve M.K’nin yakalandığı belirtildi.


Açıklamanın devamında ise, taksirle Bir Kişinin Ölüme veya Yaralamaya Neden Olma suçlarından haklarında 4 yıl 2 ay kadar kesinleşmiş hapis cezaları ve aranma kayıtları olan M.K, Ö.B., R.A ve S.T, Ruhsatsız Ateşli Silahlarla Mermileri Satın Alma veya Taşıma veya Bulundurma, Silahla Tehdit, Basit Yaralama suçlarından haklarında 1 yıl ile 3 yıl ay arasında değişen hapis cezaları ile aranma kayıtları bulunan K.Ü, Y.C, Y.P., F.A., M.B., M.Y, E.T, A.F., G.Ö, H.K ve İ.P isimli şahıslar ile Cinsel Taciz, Çekle İlgili Karşılıksızdır İşleminin Yapılmasına Sebebiyet Verme, İmar Kirliliğine Neden Olmak, 1072 Sayılı Kanuna Aykırılık, Askeri Ceza Kanununa Muhalefet, Basit yaralama, Hakaret suçlarından haklarında 29 bin 4415 TL ye kadar para cezası ve diğer asayişe müessir suçlardan aranma kayıtları bulunan toplam 178 şahıs yakalanarak adli makamlara teslim edildiği aktarıldı.

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Haber Tarihi: 17 Haziran 2019 Pazartesi 16:00
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