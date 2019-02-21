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Bingöl’de aranan 150 şahıs yakalandı

BİNGÖL (İHA) – Bingöl’de polisin 1 aylıkçalışmasında hakkında hapis cezası kesinleşen ve arama kaydı bulunan 150 şahıs yakalandı.

21 Şubat 2019 Perşembe 13:45
Bingöl’de aranan 150 şahıs yakalandı

BİNGÖL (İHA) – Bingöl’de polisin 1 aylıkçalışmasında hakkında hapis cezası kesinleşen ve arama kaydı bulunan 150 şahıs yakalandı.


İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekiplerinin, Ocak ayı içerisinde yaptığı çalışmalarla ilgili bilgi verildi. Yapılan açıklamada, mala zarar verme suçlarından hakkında 14 yıl kesinleşmiş hapis cezası ve aranma kaydı olanİ.T., uyuşturucu madde ticareti yapma veya sağlama, hükümlü veya tutuklunun kaçması suçlarından hakkında 11 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezasıolan T.G., uyuşturucu madde ticareti yapma veya sağlama suçlarından hakkında 7 yıl kesinleşmiş hapis cezasıolan Y.T’nin yakalandığı aktarıldı.


Açıklamanın devamında uyuşturucu madde ticareti yapma, hükümlü veya tutuklunun kaçması, yağma suçlarından hakkında 6 yıl kesinleşmiş hapis cezası ve aranma kaydı olan M.B., D.G.’nin ve 1 yıl ile 4 yıl arasında değişen hapis cezaları ile aranma kayıtları bulunan K.T., T.B., Ü.Ö., N.B., G.K., S.K., İ.R., K.A. ve V.B’nin de yakalandığı kaydedildi.


Açıklamanın sonunda bu şüphelilerle birlikte sesli veya görüntülü bir ileti ile hakaret etme, tehdit, resmi belgede sahtecilik gibi suçlardan haklarında 21 bin 500 TL ye kadar para cezası ve diğer asayişe müessir suçlardan aranma kayıtları bulunan toplam 150 şahsınyakalanarak adli makamlara teslim edildiği bildirildi.

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Haber Tarihi: 21 Şubat 2019 Perşembe 13:45
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