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Bingöl’de aranan 141 şüpheli yakalandı

Bingöl polisinin1 aylık çalışmasında çeşitli suçlardan arama kaydı bulunan 141 şüpheli yakalandı.

04 Temmuz 2019 Perşembe 15:47
Bingöl’de aranan 141 şüpheli yakalandı

Bingöl polisinin1 aylık çalışmasında çeşitli suçlardan arama kaydı bulunan 141 şüpheli yakalandı.


Bingöl Valiliği, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekiplerinin Haziran ayı içinde yapmış olduğu faaliyeti açıkladı.


Açıklamada,Silahla Yağma suçundan hakkında 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası ve aranma kaydı olan E.B., Çocuğun Cinsel İstismarı suçlarından haklarında 8 yıl 4 ay ve 8 yıl kesinleşmiş hapis cezaları ve aranma kayıtları olan K.B.,K.D., Eşya Hakkında Hırsızlık suçlarından haklarında 7 yıl 6 ay ve 6 yıl 3 ay hapis cezaları ve aranma kayıtları olanF.T., İ,P’nin yakalanıp tutuklandığı belirtildi.


Açıklamanın devamında ise"Hırsızlık suçlarından haklarında 4 yıl ile 5 yıl 7 ay arasında değişen kesinleşmiş hapis cezaları ve aranma kayıtları olan E.G.,E.K.,İ.G, M.K, O.A,O.Ç. V.K, E.E, M.Ş.,M.A.Ç.,M.B.,T.G.,1 yıl 1 ay ile 3 yıl 6 ay arasında değişen hapis cezaları ile aranma kayıtları bulunan F.A, M.B, A.C., A.K, A.Y., B.T, M.B, M.E., O.M, S.A, F.Ç isimli şahıslar ile Hizmet Nedeni İle Güveni Kötüye Kullanma Çekle İlgili Karşılıksızdır İşleminin Yapılmasına Sebebiyet Verme, Mala Zarar Verme, Hakaret, Basit yaralama, Trafik Güvenliğini Tehlikeye Sokmak, Dolandırıcılık,suçlarından haklarında 859 bin TL ye kadar para cezası ve diğer asayişe müessir suçlardan aranma kayıtları bulunan toplam 141 şahıs yakalanarak adli makamlara teslim edilmiştir” denildi.

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Haber Tarihi: 04 Temmuz 2019 Perşembe 15:47
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