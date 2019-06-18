0553 313 94 23

Bingöl’de anız yangını

Bingöl’de mahalle arasında güvercin kulübesinin bulunduğu arazide çıkan anız yangını itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, güvercinlerde kurtarıldı.

18 Haziran 2019 Salı 16:04
Bingöl’de anız yangını

Bingöl’de mahalle arasında güvercin kulübesinin bulunduğu arazide çıkan anız yangını itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, güvercinlerde kurtarıldı.


Yangın, merkeze bağlı Kültür Mahallesi’nde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı mahalle arasındaki arazideki kuru otlar yanmaya başladı. Yangını fark eden mahalle sakinleri, durumu Bingöl Belediyesi’ne bağlı itfaiye ekiplerine bildirdi.


Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını söndürdü. Ekipler ayrıca arsa içinde bulunan kulübedeki güvercinleri,zarar gelmeden kurtardı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 18 Haziran 2019 Salı 16:04
  1. kültür

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Jandarma Bölge Komutanı Koç’tan Başkan Beyoğlu’na ziyaret
    1. Jandarma Bölge Komutanı Koç’tan Başkan..
    2. 6.8'le sallanan ülkede tsunami uyarısı
    3. Sultangazi'de toplu açılış töreni
    4. Avrupa’nın bilinen en yaşlı insanı..
    5. Dr. Kemal: “Yaz mevsiminde cildimizi..
    6. Rize’de şiddetli yağmur Karadeniz..
    7. Japonya'da 6,8 büyüklüğünde deprem
    8. "İhtiyaç sahibi ve yetimler adına..
    9. Hizmet-İş’in “Emek ve Adalet Yürüyüşü”..
    10. Yavru kediyi suni tenefüs yaparak..
    11. Trabzon’un Araklı ilçesinde HES borusu..
    12. BM’den Mursi için bağımsız soruşturma..
    13. Sele kapılarak hayatını kaybeden anne..
    14. Tarsus Belediyesi, kuruluşunun 151...
    15. Oyuncakların arasında görülen yılan..
    16. Mali durumu kötüleşen özel okulun..
    17. Daday’da şiddetli yağmur ağaçları..
    18. FETÖ’den yargılanan Baba Kanter: “Enes..
    19. Trabzon Büyükşehir Belediyesi’den dün..
    20. Bebekler neden karınlarının üzerinde..
    21. Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi..
    22. Gürün’de mezuniyet coşkusu
    23. Binali Yıldırım, cemevini ziyaret etti
    24. Matematik atölyesi ilk mezunlarını..
    25. Japonya'da şiddetli deprem! Tsunami..
    26. Japonya 6.5 büyüklüğünde deprem..
    27. Mısır Büyükelçiliği önünde gıyabi..
    28. New York borsası yükselişle açıldı
    29. Kangal’da sağanak yağış hasara yol açtı
    30. İYİ Parti’de Erzurum depremi yaşanıyor
    F-35 uçaklarının üreticisinden flaş Türkiye açıklaması!
    F-35 uçaklarının üreticisinden flaş Türkiye açıklaması!
    Uzman isimden korkutan uyarı! Su yerine tüketmek aniden öldürüyor
    Uzman isimden korkutan uyarı! Su yerine tüketmek aniden öldürüyor
    Yalan makinesi Ekrem'den program sonrası dikkat çeken VIP fotoğrafı
    Yalan makinesi Ekrem'den program sonrası dikkat çeken VIP fotoğrafı
    Dünya bu tehdidi konuşuyor: Çekilin, yoksa tankerlerinizi bombalarız
    Dünya bu tehdidi konuşuyor: Çekilin, yoksa tankerlerinizi bombalarız
    Başörtüsü yasakçısından Ekrem’e destek!
    Başörtüsü yasakçısından Ekrem’e destek!

    Günün Karikatürü

    18 Haziran 2019
    Şirin Payzın'ı rezil eden paylaşım! Geri adım attı...
    Şirin Payzın'ı rezil eden paylaşım! Geri adım attı...
    PKK'nın siyasi kolu HDP'den ortak yayın açıklaması
    PKK'nın siyasi kolu HDP'den ortak yayın açıklaması