Bingöl'de ambulans ile kamyonet çarpıştı: 9 yaralı

BİNGÖL (AA) - Bingöl'de hasta nakleden ambulans ile kamyonetin çarpışması sonucu 9 kişi hafif yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Muş'tan Elazığ'a hasta nakleden Muş 112 Acil Sağlık Hizmetlerine ait ambulans ile henüz sürücüsü öğrenilemeyen 12 AV 069 plakalı kamyonet, Bingöl-Solhan kara yolunun Kervansaray mevkisinde çarpıştı.

Kazada ambulanstaki hasta, 2 refakatçi ve 3 sağlık görevlisi ile kamyonetteki 3 kişi yaralandı.

Yaralılar, Bingöl 112 Acil Servis, UMKE ve AFAD ekiplerince olay yerinde yapılan müdahalelerin ardından Bingöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.