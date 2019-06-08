Bingöl’de ağır yaralanan vatandaş, askeri helikopterle tahliye edildi
Bingöl’de hayati tehlikesi bulunan bulunan vatandaş Türk Kara Kuvvetlerine ait helikopter ile Bingöl Devlet Hastanesi’ne tahliye edildi.08 Haziran 2019 Cumartesi 18:00
Bingöl’de hayati tehlikesi bulunan bulunan vatandaş Türk Kara Kuvvetlerine ait helikopter ile Bingöl Devlet Hastanesi’ne tahliye edildi.
Bingöl Merkeze bağlı Bilaloğlu köyü mevkisinde uğradığı kaza sonucu ağır yaralanan ve hayati tehlikesi bulunan bir vatandaş Türk Kara Kuvvetlerimize ait bir helikopter ile Bingöl Devlet Hastanesi’ne tahliye edildi.
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