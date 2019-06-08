Bingöl’de ağır yaralanan vatandaş, askeri helikopterle tahliye edildi Bingöl’de hayati tehlikesi bulunan bulunan vatandaş Türk Kara Kuvvetlerine ait helikopter ile Bingöl Devlet Hastanesi’ne tahliye edildi.

Bingöl’de hayati tehlikesi bulunan bulunan vatandaş Türk Kara Kuvvetlerine ait helikopter ile Bingöl Devlet Hastanesi’ne tahliye edildi.

Bingöl Merkeze bağlı Bilaloğlu köyü mevkisinde uğradığı kaza sonucu ağır yaralanan ve hayati tehlikesi bulunan bir vatandaş Türk Kara Kuvvetlerimize ait bir helikopter ile Bingöl Devlet Hastanesi’ne tahliye edildi.

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