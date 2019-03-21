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Bingöl’de Adalet Ormanı oluşturuldu

Bingöl’de oluşturulan Adalet Ormanına 180 adet fidan dikildi.

21 Mart 2019 Perşembe 16:01
Bingöl’de Adalet Ormanı oluşturuldu

Bingöl’de oluşturulan Adalet Ormanına 180 adet fidan dikildi.


21 Mart Dünya Ormancılık Günü ve Orman Haftası etkinlikleri kapsamında, Türkiye genelinde olduğu gibi Bingöl’de de çeşitli etkinlikler düzenlendi. Bu kapsamda, Cumhuriyet Başsavcılığı ve Orman İşletme İl Müdürlüğü tarafından, Solhan Karayolu Sarıçiçek köyü mevkiinde Adalet Ormanı oluşturuldu.Yaklaşık 5 dönümlük araziye 180 fidan, Vali Kadir Ekinci, Belediye Başkanı Yücel Barakazi, Cumhuriyet Başsavcısı Fatih Çoban, Orman İşletme İl Müdürü İbrahim Börü, kurum amirleri ve vatandaşlar tarafından dikildi.


Etkinlikte konuşan Cumhuriyet Başsavcısı Fatih Çoban, “Bugün bilindiği üzere Türk kültür tarihinde olan Nevruz bayramı ve aynı zamanda Orman Haftası’nın ilk günü. Bugün de Adalet Ormanının açılışı için toplanmış bulunuyoruz. İnşallah bu yaygınlaşır, çeşitlenir. Bingöl’ün yeşillenmesine güzelleşmesine doğal yönden katkı sağlar. İnşallah faydalı bir eser bırakmış oluruz . 5 dönümlük bir alana 180 adet fidan diktik, bittiğinde güzel bir ormanın ortaya çıkacağını düşünüyoruz”dedi.


Adalet Ormanına 3 adet fidan diktiğini belirten Şeyda Polat Barut ise,“Fidan dikmeye geldik, güzel renkli bir etkinlik oldu. Bayan olarak 3 adet fidan ektim, can suyunu verdim. Biraz yorucu oldu ama ferahladık”ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 21 Mart 2019 Perşembe 16:01
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