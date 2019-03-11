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Bingöl’de 70 gece kartalı göreve başladı

Bingöl’de eğitimlerini tamamlayan gece kartalları olarak bilinen 70 bekçi göreve başladı.

11 Mart 2019 Pazartesi 17:35
Bingöl’de 70 gece kartalı göreve başladı

Bingöl’de eğitimlerini tamamlayan gece kartalları olarak bilinen 70 bekçi göreve başladı.


Bingöl İl Emniyet Müdürlüğü’nde eğitimlerini tamamlayan 70 çarşı ve Mahalle bekçisinin göreve başlamasıyla ilgili program düzenlendi.Müdürlüğün konferans salonunda gerçekleşen programa Vali Kadir Ekinci, İl Emniyet Müdürü Metin Akay, İl Jandarma Komutanı Albay Mevlüt Dirim, emniyet personeli ile göreve başlayan bekçiler katıldı.


Emniyet teşkilatının köklü ve tarihi birikimleriyle güçlü bir teşkilat olduğunu vurgu yapan Vali Kadir Ekinci;"Bu teşkilata mensubiyet başlı başına büyük bir gurur kaynağıdır. İçişleri Bakanlığımızın yeni politikasıyla sizler de artık bu büyük teşkilatın birer ferdi olarak çalışacaksınız. Onun için sizlerden hassasiyet, özveri ve fedakarlık içerisinde hizmetler bekliyoruz. Görevlerinizi, hukuk formasyonu içinde, hakkıyla yerine getirmenin bilinci içinde olmanızı bekliyoruz. Emniyet teşkilatımız birçok şehit ve gazi veren bir teşkilatımızdır. Biliyorsunuz şehitlik ve gazilik rütbesi bizim inanç umdelerimizde rütbelerin en üstünüdür. Dolayısıyla bu rütbeleri edinmiş teşkilat mensuplarıyla yan yana, omuz omuza görev yapmanın kurumsal bilinci ve sorumluluğu içinde olacağınızdan şüphemiz yoktur”dedi.


Bekçilerden vazife başında kendi güvenliklerini de hiçbir zaman ihmal etmemelerini isteyen Vali Ekinci;"Vatandaşımızın huzur ve güvenliğini sağlamak için vazifeye atılmaktan da imtina etmeyin, cesaretinizi ve inancınızı kaybetmeyin. Aldığınız eğitim ve terbiye neticesinde üstün bir görev anlayışı ile vatandaşımıza bu güveni verin, insanımız sizinle gurur duysun. İnsanımızla gönül köprüleri kurarak vazifenizi ifa edin. İnsanımızın canını ve malını aziz bilin. Öğrenmekten utanmayın, çekinmeyin. Tecrübeli büyüklerinizin, rütbelilerinmeslek tecrübelerinden istifade edin. Bizler, ‘beşikten mezara kadar ilim tahsil etme’ kültüründen geliyoruz”ifadelerini kullandı.


Program sonunda hatıra fotoğrafı çekildi.

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Haber Tarihi: 11 Mart 2019 Pazartesi 17:35
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