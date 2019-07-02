Bingöl’de 6 ayda 116 şüphelitutuklandı
Bingöl’de jandarma ekiplerinin 6 aylık çalışmasında116 şüpheli çeşitli suçlardan tutuklandı.02 Temmuz 2019 Salı 17:19
Bingöl’de jandarma ekiplerinin 6 aylık çalışmasında116 şüpheli çeşitli suçlardan tutuklandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yol uygulama noktalarındaki kontroller ve yapılan çalışmalar neticesinde, 2019 yılı Ocak-Haziran dönemi içerisinde 111 bin 732 şahsı sorgulandı.Sorgulamalarda çeşitli suçlardan aranan 8 bin 157 şüpheli,gözaltına alınarak adliyeye sevk edildi. Mahkeme karşısına çıkartılan şüphelilerden 116’sının tutuklandığı bildirildi.
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