Bingöl’de 6 ayda 116 şüphelitutuklandı Bingöl’de jandarma ekiplerinin 6 aylık çalışmasında116 şüpheli çeşitli suçlardan tutuklandı.

Bingöl’de jandarma ekiplerinin 6 aylık çalışmasında116 şüpheli çeşitli suçlardan tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yol uygulama noktalarındaki kontroller ve yapılan çalışmalar neticesinde, 2019 yılı Ocak-Haziran dönemi içerisinde 111 bin 732 şahsı sorgulandı.Sorgulamalarda çeşitli suçlardan aranan 8 bin 157 şüpheli,gözaltına alınarak adliyeye sevk edildi. Mahkeme karşısına çıkartılan şüphelilerden 116’sının tutuklandığı bildirildi.

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