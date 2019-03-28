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Bingöl’de 41 mera göçerlere kiralık verilecek

Bingöl’de 2019 yılı içinde 41 meranın göçerlere mevsimlik hayvan otlatmaları amacıyla kiraya verileceği bildirildi.

28 Mart 2019 Perşembe 15:45
Bingöl’de 41 mera göçerlere kiralık verilecek

Bingöl’de 2019 yılı içinde 41 meranın göçerlere mevsimlik hayvan otlatmaları amacıyla kiraya verileceği bildirildi.


Bingöl Valiliği, İl Mera Komisyonu tarafından 2019 Yılı Otlatma Sezonu için ihtiyaç fazlası olarak belirlenen 41 adet mera göçerlere mevsimlik hayvan otlatmaları amacıyla kiraya verileceğini aktardı.


Belediye başkanlıklarının ve muhtarlıkların kiralama yetkisinin bulunmadığı belirtilen açıklamada,." 4342 Sayılı Mera Kanunu ve Mera Yönetmeliği hükümleri uyarınca mera, yaylak ve kışlaklarda her türlü kiralama işlemleri ve otlatma planlarının uygulanması İl Mera Komisyonunca yürütülmektedir. Belediye Başkanlıkları ve Muhtarlıkların kiralama yetkisi bulunmadığından kiralama yapmaları durumunda haklarında 4483 Sayılı Kanuna istinaden yasal işlem başlatılacaktır. Göçerler kiraladıkları mera, yaylak ve otlağa İl Mera Komisyonundan alınan kiralama belgesinde belirtilen cins ve miktardan farklı nitelik ve sayıda hayvan getirmeyecekler, kiraladıkları yeri ücret karşılığında başkalarına kiraya vermeyeceklerdir. İl Mera Komisyonundan kiralama işlemi yapmadan izinsiz hayvan otlatan ve 2019 yılında çeşitli sebeplerle kiralamaya kapalı olan yerlerde otlatma yaptıkları tespit edilen sürü sahipleri ile kiralanan meranın otlatma kapasitesinden fazla sayıda hayvan getiren ve kiraladıkları yeri ücret karşılığında başkalarına kiraya verdikleri tespit edilen göçer sürü sahiplerine her hayvan için otlatma bedelinin 3 katı idari para cezası kesilecek ve otlatma kapasitesini aşan hayvanlar derhal meradan tahliye ettirilecektir. Mera kiralaması yapan sürü sahiplerinin bu ihlallere devam ettiğinin tespiti halinde izin belgeleri veya sözleşmeleri iptal edilecek ve söz konusu meradan tahliyeleri sağlanacaktır” denildi.

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Haber Tarihi: 28 Mart 2019 Perşembe 15:45
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