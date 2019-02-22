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Bingöl’de 4 bin 42 kişi okuma yazma sertifikası aldı

BİNGÖL (İHA) – Bingöl’de Okuma Yazma Seferberliği kapsamında 4 bin 42 kişi okuma yazma sertifikası aldı.

22 Şubat 2019 Cuma 16:57
Bingöl’de 4 bin 42 kişi okuma yazma sertifikası aldı

BİNGÖL (İHA) – Bingöl’de Okuma Yazma Seferberliği kapsamında 4 bin 42 kişi okuma yazma sertifikası aldı.


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan’ın himayesinde başlatılan ‘Okuma Yazma Seferberliği’ kapsamında Bingöl’de şuana kadar 731 kurs açıldı. 8 bin 100 kişiye eğitim verilirken bunlardan 4 bin 42’si okuma yazma sertifikası aldı. Vali Kadir Ekinci’deeğitim verilen Mimar Sinan İlkokulu’nu ziyaret etti. Öğrencilerle tek tek ilgilenen Vali Ekinci, onların çalışmalarını inceledi ve öğretmenlerden uygulanan programlar hakkında bilgi aldı.



Açılan kurslarda 8 bin 100 kişiye eğitim verildiğini aktaran Vali Kadir Ekinci, “Şu ana kadar ilimizde 731 kurs açıldı ve bu kurslarda yaklaşık 8 bin 100 vatandaşımıza okuma yazma kursları verildi. 4 bin 42 kardeşimiz bu kursları başarı ile tamamlayıp sertifika almaya hak kazandı. Geriye kalan vatandaşlarımızın bir kısmı halen devam eden kurslarda okuma yazma eğitimi almaya devam ediyorlar. Henüz herhangi bir kursa başlamamış bin 800 civarındaki kardeşimizi de en kısa zamanda bu hizmetler ile buluşturmayı planlıyoruz. Amacımız ilimizde okuma yazma bilmeyen hiçbir vatandaşımızın kalmamasıdır. Programlarımızı bu yönde takip ediyoruz. Kadın erkek demeden bu hizmeti herkesin almasını istiyoruz. Bu konuda istekli ve gayretli vatandaşlarımıza her türlü desteği vereceğiz” dedi.

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Haber Tarihi: 22 Şubat 2019 Cuma 16:57
  1. doğa

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