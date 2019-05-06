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Bingöl’de 4 ayda jandarmanın yakaladığı 63 şüpheli tutuklandı

Bingöl’de jandarma ekipleri tarafından bu yılın ilk 4 ayında yapılan çalışmada63 şüpheli tutuklandı.

06 Mayıs 2019 Pazartesi 14:01
Bingöl’de 4 ayda jandarmanın yakaladığı 63 şüpheli tutuklandı

Bingöl’de jandarma ekipleri tarafından bu yılın ilk 4 ayında yapılan çalışmada63 şüpheli tutuklandı.


İl Jandarma Komutanlığı’nın 4 aylıkçalışma ile ilgili bilgi verildi.


Yapılan açıklamada," Kamu düzeninin sağlanması, suç ve suçlularla mücadele kapsamında İl Jandarma Komutanlığı tarafından 2019 yılının ilk dört ayında aylarında aranan şahıslar hakkında yapılan çalışmalar neticesinde7 ’si terör, 36 ’sı kaçakçılık, 192’si asayiş, 4 bin 647’si askeri suçtan olmak üzere aranan toplam 4 bin 982 kişi yakalanarak haklarında yasal işlem yapılmış olup, sevk edildikleri adli makamlar tarafından 63 şahıs tutuklanmıştır” denildi.

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Haber Tarihi: 06 Mayıs 2019 Pazartesi 14:01
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