Bingöl’de 300 kişi istihdam edilecek Bingöl’de TYP kapsamında 300 kişinin istihdam edileceği bildirildi.

Bingöl’de TYP kapsamında 300 kişinin istihdam edileceği bildirildi.

Çalışma ve İş Kurumu (İŞKUR), Toplum Yararına Program (TYP) kapsamında, 300 kişinin çeşitli kamu kurum ve kuruluşlarda istihdam edileceğini açıkladı.

Katılımcı başvurularının 15-19 Nisan tarihleri arasında yapılacağı belirtilen açıklamada, “Bingöl Valiliği’ne 10, İl Emniyet Müdürlüğü ile Kiğı Belediyesi’ne 20’şer, Orman İl Müdürlüğü’ne 70, Bingöl Belediyesi, İl Sağlık Müdürlüğü ve İl Müftülüğüne 50’şer, Bingöl Üniversitesi’nde ise 30 kişi istihdam edilecek” denildi.

Açıklamanın devamında, tüm programların 6 Mayıs’ta başlayacağı ve 31 Ekim’de sona ereceği kaydedildi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.