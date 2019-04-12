Bingöl’de 300 kişi istihdam edilecek
Bingöl’de TYP kapsamında 300 kişinin istihdam edileceği bildirildi.12 Nisan 2019 Cuma 17:45
Bingöl’de TYP kapsamında 300 kişinin istihdam edileceği bildirildi.
Çalışma ve İş Kurumu (İŞKUR), Toplum Yararına Program (TYP) kapsamında, 300 kişinin çeşitli kamu kurum ve kuruluşlarda istihdam edileceğini açıkladı.
Katılımcı başvurularının 15-19 Nisan tarihleri arasında yapılacağı belirtilen açıklamada, “Bingöl Valiliği’ne 10, İl Emniyet Müdürlüğü ile Kiğı Belediyesi’ne 20’şer, Orman İl Müdürlüğü’ne 70, Bingöl Belediyesi, İl Sağlık Müdürlüğü ve İl Müftülüğüne 50’şer, Bingöl Üniversitesi’nde ise 30 kişi istihdam edilecek” denildi.
Açıklamanın devamında, tüm programların 6 Mayıs’ta başlayacağı ve 31 Ekim’de sona ereceği kaydedildi.
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