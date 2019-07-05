Bingöl’de 3 sığınak imha edildi, EYP ve yaşamsal malzeme ele geçirildi BİNGÖL(İHA) – Bingöl’ün Yayladere kırsalında 3 ayrı sığınak bulunup imha edilirken, basma düzenekli EYP ve çok sayıda yaşamsal malzeme ele geçirildi.

BİNGÖL(İHA) – Bingöl’ün Yayladere kırsalında 3 ayrı sığınak bulunup imha edilirken, basma düzenekli EYP ve çok sayıda yaşamsal malzeme ele geçirildi.

Bingöl Valiliğinden yapılan açıklamada, “Bingöl ili Yayladere ilçesi kırsalında Kığı Jandarma Komando Alay Komutanlığı tarafından 4 Temmuz 2019 tarihinde icra edilen operasyon sonucunda, 3 ayrı sığınak içerisinde, 1 adet basma düzenekli EYP ve çok miktarda yaşamsal malzeme ele geçirilmiştir. Güvenlik güçlerimiz, bölge halkımızın da desteğiyle huzur ve güvenliği sağlamak maksadıyla, ilimiz genelinde bölücü terör örgütü ile mücadelesini kararlılıkla sürdürmektedir” denildi.

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