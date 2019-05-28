Bingöl’de 3 odunluk yandı Bingöl’de evler arasındaki 3odunluk yandı.

Bingöl’de evler arasındaki 3odunluk yandı.

Yangın, merkeze bağlı Kaleönü Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı 3 odunluk yanmaya başladı. Dumanı fark eden mahalle sakinleri durumu, Bingöl Belediyesi İtfaiye Müdürlüğüne bildirdi.

Kısa sürede yangın yerine gelen ekipler, yaptığıçalışma sonucunda yangını kontrol altına aldı.

Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

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