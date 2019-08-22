Bingöl’de 3 ayda44 yangına müdahale edildi Bingöl’de Orman İşletme Müdürlüğü’ne bağlı alanlarda son 3 ayda 44 yangına müdahale edildiği bildirildi.

Bingöl’de Orman İşletme Müdürlüğü’ne bağlı alanlarda son 3 ayda 44 yangına müdahale edildiği bildirildi.

Orman İşletme Müdürü İbrahim Börü, kent genelinde son 3 ayda meydana gelen yangınlarla ilgili bilgi verdi.

Kent genelinde 32’si ziraat alanı olmak üzere toplam 44 yangın çıktığını aktaran Börü, “Yanan orman alanı 15 hektar, ziraat ve mera alan ise 32 hektardır. Bingöl Orman İşletme Müdürlüğümüz 2 adet arazöz ve 2 ilk müdahale aracımızla 15 dakika içinde erken müdahalede bulunarak yangınları büyümeden kontrol altına almaktadır. Vatandaşlarımızdan anız yakmamalarını, sigara izmaritini ormanlara atmamalarını ve ormanlık alanlarda ateş yakmamalarını rica ediyoruz” dedi.

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